Феодальная Украина-2. Винницкая область



















"Комментарии" продолжают разбираться, как полномасштабная агрессия против Украины изменила политические расклады в регионах, и кто теперь главный в разных областях страны.

Как война сменила политических лидеров в Винницкой области

Винницкая область.

Так, если региональные расклады на Днепропетровщине радикально изменились после ареста бизнесмена Игоря Коломойского, и сосредоточения на своих "узких" интересов Рината Ахметова и Виктора Пинчука, то в Винницкой области, можно сказать, все стабильно. Основные политические игроки в регионе остались прежними – президент Петр Порошенко и последний премьер-министр при Петре Алексеевиче, Владимир Гройсман, причем влияние последнего, пожалуй, даже укрепилось.

Владимир Гройсман и его команда

Хотя в свое время именно Винницкая область считалась опорной для Петра Порошенко – тут расположен его самый известный кондитерский бизнес — Винницкая кондитерская фабрика "Рошен", политические позиции Владимира Гройсмана куда сильнее.

Так, в кресле Винницкого городского головы с 2015 года восседает Сергей Моргунов, являющийся на 100% креатурой экс-премьера – в бытность Владимира Гройсмана мэром областного центра именно Моргунов был секретарем горсовета, а затем стал и. о. мэра до выборов в 2015-м году. С тех пор Сергей Анатольевич дважды побеждал на выборах градоначальника в 2015 и 2020-м годах.

Сведений о попытках "сыграть в свою игру" со стороны мэра Винницы не выявлено. Впрочем, последнее тяжело сделать, если из 53 депутатов горсовета 33 относятся к партии "Украинская стратегия Гройсмана", так что любая попытка самостоятельности мэра приведет его в острую конфронтацию с собственным горсоветом.

Как всеукраинский политический проект "Украинская стратегия Гройсмана" не взлетел, но в Винницкой области он обладает по сути политической монополией. Так, кроме 33 кресел в горсовете, у партии экс-премьера 38 из 81 кресел в Винницком областном совете, к тому же глава облсовета и 3 из 4 его заместителей – также члены "Украинской стратегии Гройсмана". Это делает бывшего премьер-министра мощным региональным игроком, с которым в политической сфере региона вынуждены как минимум серьезно считаться.

Не смотря на такой политический вес, осенью 2023 года Владимира Гройсмана поймали на активном пиаре по передаче 5 внедорожников для мобильных групп по борьбе с дронами, хотя авто были куплены за счет средств горбюджета – более 6 млн грн.

В каком-то смысле "помогла" экс-премьеру даже Россия, чей суд 2 июля объявил его заочно в розыск, что лишь даст ему повод заявить о себе и своей патриотической позиции. В экономическом смысле официальным семейным бизнесом экс-премьера владеет его жена Елена, на которую записаны четыре фирмы, а сама она является зарегистрированным ФОПом.

Как писали "Комментарии", власть в Винницкой области Владимир Гройсман фактически "узурпировал" еще к началу 2023 года и с тех пор свою хватку не ослабляет.

Петр Порошенко теряет влияние

Для бывшего президента Украины Винницкая область всегда была особой. И дело не только в географическом расположении его основного бизнеса – кондитерской фабрики "Рошен", сахарных заводов в области, комбината хлебопродуктов и ряда агрофирм, занимающихся выращиванием сахарной свеклы, пшеницы и кукурузы. Именно здесь в марте 2014 года он заявил о своем баллотировании в президенты и в итоге победил.

Однако, с тех пор в регионе многое изменилось, и наиболее зримым свидетельством этого стали парламентские выборы 2019 года, когда Петру Порошенко не удалось провести в ВР ни одного представителя своей "Евросолидарности" по всем 8 мажоритарным округам. Даже "семейный" округ №12, в котором мандат нардепа получал сам Порошенко в 2012-м, и его сын Алексей в 2014-м, 5 лет назад взял представитель "Слуги народа" Анатолий Драбовский. Что говорить, если даже Украинская народная партия смогла провести своего единственного представителя в парламент по одному из мажоритарных округов Винницкой области, а Порошенко не смог.

Впрочем, на местных выборах 2020 года "Европейская солидарность" получила по 11 мест в горсовете Винницы и областном совете, заняв твердое второе место в регионе. Но все же для бывшего президента лишь "серебро" в собственном опорном регионе говорит скорее об ослаблении влияния.

В целом, Петр Порошенко старается поддерживать свое влияние на национальном уровне, в основном, через помощь ВСУ. Не упускает он случая и покритиковать власти, например, за рост акцизов. Хорошо идут и его финансовые дела, с 2021 года его личный доход вырос в 9 раз – со 162 млн грн до 1,44 млрд грн. по итогам 2023 года. При этом основной бизнес президент переписал на старшего сына Алексея, а это, по данным аналитического сервиса YouControl, более 60 коммерческих структур.

Впрочем, если верить последним опросам социологов Петр Порошенко продолжает оставаться слишком токсичным для успешного похода во власть – ему не доверяют 75% опрошенных респондентов, что является всеукраинским антирекордом. А проигрыш им даже своего опорного региона бывшему подчиненному Владимиру Гройсману ярко говорит о мизерных шансах Петра Порошенко на новый президентский срок.

Слуги народа свой шанс не использовали

На фоне полного развала властной региональной вертикали Петра Порошенко в 2019-м году именно "Слуга народа" могла взять власть в Винницкой области. Тогда из 8 мажоритарных округов "слуги" смогли взять 3, а их кандидат в мэры занял третье место, правда набрав в 12 раз меньше голосов, чем победитель Сергей Моргунов.

Вероятно, именно кадровая проблема, столь явно затем ударившая по "Слугам народа", и лишила их шанса отобрать регион у Петра Порошенко и не отдать его в руки Владимира Гройсмана. Причиной этого стал выбор главы облгосадминистрации – Сергея Борзова, того самого, уже в ранге губернатора, баллотировавшего в мэры областного центра, но ставшего всего лишь третьим.

Борзова называли эталонным представителем "Команда Квартала" — выходец из КВН, был директором ряда команд "Клуба веселых и находчивых". Правда, поработавший и даже временно возглавлявший Государственное управление делами. Но вероятно опыта тягаться с политическими зубрами Гройсманом и Порошенко у губернатора явно не хватило. И это несмотря на то, что одним из нардепов по мажоритарному округу №14 стала его жена Ирина Борзова.

Также не смог использовать губернатор и "штыки слуг народа" в областном совете (8 депутатов) и горсовете Винницы (6 человек). В конце концов в 2024-м году губернатор скорее стал использовать свою власть в личных целях. Во всяком случае о нем чаще говорили, когда, например, Борзов хамил СМИ, обвинявших его в ношении дорогих часов. Но апофеозом стала видеозапись на которой якобы губернатор в состоянии алкогольного опьянения после ссоры на АЗС с компанией парней натравил на них ТЦК, раздавших всем повестки.

Хотя официально аутентичность видео не было признано, через несколько дней после этого Сергей Борзов по собственному заявлению покинул свой пост, что в областном совете напрямую связали со скандалом.

В результате, все надежды на то, что власти удастся все-таки отодвинуть команду Владимира Гройсмана от решения главных вопросов в области, возлагаются на нового губернатора Винницкой области, но желающих занять этот пост почему-то нет. В данный момент исполняет обязанности главы ОВА Наталья Заболотная, которая более 20 лет работает в областной госадминистрации и является ярко выраженным чиновником, но никак не политиком, нужным для схватки за власть с командой экс-премьера времен Петра Порошенко.

Батькивщина – потенциал был, но "сплыл"

Еще одна политсила, имевшая неплохие шансы на серьезную роль в регионе – партия "Батькивщина". Наиболее яркий ее представитель Людмила Щербаковская в 2015-м году вышла во второй тур мэрских выборов, составив конкуренцию Сергею Моргунову. В преддверии местных выборов 2015 года Щербаковская добилась-таки отставки губернатора Олийныка, рассказывала, как ей лично угрожал Порошенко, а на Гройсмана даже написала заявление в Генпрокуратуру о том, как тот, якобы, "возил на Евромайдан титушек из Винницы".

Словом, это был один из самых скандальных политиков Винницы, однако, впоследствии заключивший некое перемирие с командой президента. "Наградой" стала должность первого заместителя председателя облсовета, а затем и заместителя председателя ОГА.

В конце концов ей это вышло боком — в выборах мэра в 2020-м году Щербаковская не участвовала, а ныне занимает всего лишь кресло одного из депутатов облсовета.

В регионе "Батькивщина" сделала ставку на народного депутата Олега Мейдича – победителя выборов в ВР по одному из мажоритарных округов Винницкой области. Любопытно, что самому нардепу успели приписать криминальное прошлое – якобы он был "авторитетом" по прозвищу "Монгол".

С другой стороны, источником этого сообщения был телеканал "Прямой" Петра Порошенко, для которого "Батькивщина" прямой конкурент, ведь фракции последней и "Евросолидарности" в облсовете равны по численности.

Словом, если кто и может изменить устоявшиеся властные расклады в Винницкой области, то это скорее новый губернатор, который сумеет сплотить пока разрозненных "слуг народа" и, вероятно, заключить союз с "Батькивщиной". Впрочем, пока такого человека на горизонте нет, и есть ли он в президентской команде неизвестно. Да и всегда может остаться вариант сближения Владимира Гройсмана и Петра Порошенко, чтобы отстоять важный для обоих регион.