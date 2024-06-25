Результаты нового социологического исследования от компании "Active Group" обнаружили, что Петр Порошенко, лидер политической партии "Евросолидарность", возглавил список политиков с самым высоким антирейтингом в Украине: более 75% граждан выразили ему недоверие, а 64% опрошенных убеждены в вреде его деятельности. государства в военное время.

75% украинцев не верят Порошенко: пиарится на войне и вредит стране

Исследование было проведено онлайн по методу самозаполнения анкет. Участниками стали 2000 человек, представляющих разные возрастные группы, полы и регионы страны. Сбор данных проходил с 19 июня 2024 года.

Основные пункты опроса касались уровня доверия к политикам и оценке их вклада в военные усилия Украины. Большинство опрошенных (63,6%) выразили убеждение, что деятельность Порошенко вредит стране. Также они критически оценили его международную активность, 71% участников опроса оценили как негативную для государства.

В контрасте с этими данными, президент Украины Владимир Зеленский пользуется высоким уровнем доверия среди населения: более 60% респондентов положительно оценили его лидерство. Более того, 82% опрошенных поддержали его международные инициативы, считая их важными для поддержки Украины на международной арене.

Порошенко же, в дополнение к критике со стороны граждан, получил негативные оценки и со стороны украинских военных. Так, на прошлой неделе бойцы ВСУ выразили возмущение масштабной рекламной кампанией Порошенко, которую они считают спекуляцией на теме военной поддержки.

По словам социологов "Active Group", такое высокое недоверие к Порошенко может иметь далеко идущие последствия для его политического будущего, особенно в контексте будущих избирательных кампаний в Украине.

Ранее "Комментарии" писали, что в российском кремле и украинской "Евросолидарности" пользуются одинаковыми тезисами по критике Украины в мире. Об этом пишет политический эксперт Валентин Гладких. Он отмечает: заявления кремля и "темники" для спикеров партии Порошенко по поводу Саммита мира в Швейцарии – одинаковые.