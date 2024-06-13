Феодальная Украина – 2: как война поменяла расклады в Днепропетровской области

Несколько лет назад "Комментарии" представили свой спецпроект "Феодальная Украина", рассказывавший об основных группах влияния в регионах. И вот спустя 6 лет мы решили обновить данные, начав с региона, который, пожалуй, претерпел самые значительные перемены за эти годы – с Днепропетровской области.



Как война сменила группы влияния в Днепропетровской области. Фото: "Комментарии"

Когда мы писали о Днепропетровщине в 2018-м году в регионе выделялись 5 групп влияния, но перемены во время войны стали очень заметными.

Игорь Коломойский – из лидера в СИЗО

Человек, с которым Днепропетровская область во многом ассоциировалась все годы независимости Украины, пребывает в СИЗО по целому ряду обвинений. Началось все с подозрения в хищении и выводе из "Приватбанка" полумиллиарда гривен, а завершилось, на данный момент, обвинением в организации заказного убийства.

Между тем 2014-2015 годы, когда Игорь Коломойский был официальным губернатором Днепропетровщины, считаются годами его наивысшего триумфа. Как писали "Комментарии", даже после официальной отставки он контролировал ситуацию в регионе за счет членов своей команды, оставшихся работать при новом губернаторе Валентине Резниченко.

На местном уровне свои позиции олигарх серьезно усилил в ноябре 2015 года, когда мэром областного центра был избран член его команды Борис Филатов, продолжающий сидеть в этом кресле уже второй срок подряд. Постепенно отношения между мэром и считавшимся его "старшим партнером" Игорем Коломойским, портились. Апофеозом стало жесткое интервью Филатова, в котором он опроверг влияние бизнесмена в Днепре. Впоследствии градоначальник не раз обвинял своего экс-партнера в ведении "войны" против него.

Впрочем, к тому времени самого Игоря Коломойского это вероятно мало волновало, ведь по оценкам СМИ он контролировал до 70 нардепов в Верховной Раде действующего созыва, и считался "серым кардиналом" при президенте Владимире Зеленском. Правда, со временем большая их часть переориентировалась на президента и его офис. Вероятно, их побудила к этому судьба их коллеги Александра Дубинского, связываемого с олигархом и с ноября 2023 года пребывающего в СИЗО по обвинению в госизмене.

Любопытно, что предыдущий председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, очевидно, также наладил неплохие отношения с бизнесменом, во всяком случае сведений об их конфликте не было. Но экс-глава ОВА покинул свой пост в феврале 2023 года из-за скандала, связанного с победами фирмы его вероятной любовницы на миллиардных подрядах.

В Днепропетровском областном совете падение влияния Игоря Коломойского особенно наглядно – в прошлом его созыве партия бизнесмена "УКРОП" получила 25 мандатов и еще 10 было у "Возрождения", с которой также связывали олигарха. В нынешнем его составе обеих фракций нет, а люди, которых связывали с бизнесменом, теперь состоят в совершенно других политсилах.

К примеру, директор департамента экономического развития облгосадминистрации при губернаторе Коломойском и первый замглавы ОГА у Валентина Резниченко, Олег Кужман — сегодня член депутатской фракции "Пропозиция", связываемой с Борисом Филатовым.

Впрочем, нельзя сказать, чтобы у бизнесмена совсем не осталось рычагов влияния, но их всего два – телеканал "1+1" и деньги, объем которых неизвестен. Только одна "Укрнафта" не может получить у олигарха топливо стоимостью 5 млрд грн.

Андрей Павелко

Впрочем, Игорь Коломойский может утешиться тем, что не только он потерял свое влияние в регионе и очутился в СИЗО – аналогичная судьба ожидала экс-нардепа от БПП, и экс-президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко.

Будучи представителем команды пятого президента Украины, Павелко в 2018-м году обладал весом, делавшим его не последним игроком в регионе. К тому же он обзаводился и собственными семейными связями. К примеру, его сын Никита женился на дочери влиятельного днепровского бизнесмена Александра Петровского. Предприниматель считается более чем влиятельной фигурой, во всяком случае он "засветился" на вручении томоса ПЦУ. Правда, в интернете можно найти информацию, что сам он считается криминальным авторитетом по кличке "Нарик".

Но как бы то ни было, с началом войны тесть Андрея Павелко покинул Украину, а вот сам экс-нардеп этого не сделал и в итоге летом 2023 года был арестован по подозрению в хищении средств во время строительства завода по производству искусственной травы для футбольных полей. На свободу он вышел спустя 8 месяцев, в феврале 2024 года, но влияние похоже явно потерял и ведет себя тихо.

Борис Филатов и Геннадий Корбан – на волне успеха

Бориса Филатова, мэра Днепра и экс-партнера Игоря Коломойского, можно назвать человеком, который, пожалуй, больше всего выиграл от падения олигарха. Хотя конфликты между ними были и раньше, но по-настоящему независимым он стал лишь в последние 2-3 года.

В публичном пространстве градоначальник остается боле-менее верным себе – позиционирует себя как главного патриота региона, что подтверждается закупками дронов, честного человека, отказавшегося от рекордной взятки. Разве что мэр стал более сдержанным, пообещав не употреблять нецензурную брань в соцсетях, что было его "фишкой". При этом Борис Филатов продолжает демонстрировать свою независимость, позволяя себе выпады против центральной власти – призывы убрать "псов", мешающих ему работать, унять ТЦК, забравших почти всех водителей общественного транспорта и другое.

В политическом смысле Борис Филатов серьезно усилил свои позиции – партия "Пропозиция", которая была создана с его участием в 2020-м году имеет 22 голоса в горсовете Днепра и 16 в областном совете. А это соответственно 1 и 2 места по количеству депутатов. То есть он может серьезно влиять и на областном уровне, хотя и уступает тут "Слугам народа" с их 30 "штыками".

Но говоря о Борисе Филатове невозможно отделить его от другого экс-соратника Игоря Коломойского, Геннадия Корбана. Пожалуй, именно с него начался отход будущего мэра областного центра от Коломойского. В свое время Корбан, будучи председателем партии "УКРОП", задерживался правоохранителями и провел немало времени в СИЗО, что расценил как измену. После выхода на свободу он еще сильнее сблизился с Борисом Филатовым, и именно им сегодня и принадлежит власть в Днепре – политическая у мэра, и экономическая, у бизнесмена.

Как писали "Комментарии", именно фирмы, связываемые с Геннадием Корбаном, подозрительно часто выигрывают гостендера в Днепре. К примеру, по состоянию на осень 2023 года примерно 12% (2,65 млрд грн) от суммы всех тендеров, проведенных Департаментом благоустройства и инфраструктуры Днепровского горсовета, приходятся на ООО "Строительно-производственная фирма "Элитпроект".

Ринат Ахметов – лидерство уступил, но позиции держит

Чем в свое время Игорь Коломойский здорово помог тогдашнему президенту Петру Порошенко во главе области, так это резким снижением влияния самого богатого украинца Рината Ахметова. Победа же Бориса Филатова над ставленником предпринимателя Александром Вилкулом в борьбе за кресло мэра Днепра, еще больше ослабила позиции Ахметова.

Впрочем, как и Игорь Коломойский, донбасский бизнесмен предпочитает обзаводиться связями на более высоком уровне, и по данным СМИ, на 70 людей своего коллеги из Днепра мог ответить примерно 100 нардепами в ВР в сфере своего влияния.

Опорными структурами влияния бизнесмена в регионе стали Кривой Рог и Павлоград, что логично, так как тут Ахметов владеет металлургическими и угольными активами, а руководят городами выходцы из "Оппозиционного блока" — Юрий Вилкул и Анатолий Вершина соответственно. Причем контроль над Павлоградом для Рината Ахметова, пожалуй, даже важнее чем над Кривым Рогом. Во всяком случае в 2022-м году ДТЭК "Павлоградуголь" умудрился почти вдвое увеличить выручку – с 23 до 44 млрд грн., что в условиях кризиса металлургической отрасли особенно ценно.

Заметим, что и на областном уровне позиции Рината Ахметова как минимум не слабее, чем у Бориса Филатова. Во всяком случае именной блок главного человека в региональной власти Александра Вилкула, "Блок Вилкула – Политическая инициатива" имеет 16 депутатов облсовете, как и партия мэра Днепра.

Виктор Пинчук – как Ринат Ахметов

Другой крупный бизнесмен, чьи бизнес-интересы серьезно представлены на Днепропетровщине – зять экс-президента Леонида Кучмы, Виктор Пинчук. С самым богатым украинцем его роднит в целом более высокий статус, позволяющий "решать вопросы" скорее через ВР, где, правда, его "группа поддержки" была небольшой – около 10 человек.

Тем не менее, интересам бизнесмена в опорных городах – Днепре, Никополе и Новомосковске, где расположено производство труб, явно ничего не угрожает. А трубный бизнес Виктора Пинчука после спада 2022 года вновь пошел вверх. Так Нижнеднепровский и Никопольский трубопрокатные заводы, к примеру, в 2023-м году совокупно заработали около 31 млрд грн., а Новомосковский 2,7 млрд грн. При этом каких-то видимых рычагов влияния в рамках всего региона у бизнесмена не просматривается, не считая конечно StarLightMedia с шестью общенациональными телеканалами.

Загид Краснов и "Слуги народа" — не смогли

Две последние группы можно отнести к структурам, которые присутствуют и даже имели хорошие шансы занять ведущие позиции в регионе, но по разным причинам не смогли.

Так, группа многолетнего кандидата в мэры Днепра и экс-секретаря горсовета Загида Краснова после его второго поражения на мэрских выборах 2020 года как-то ушла в тень. Его партия "Громадська сила" имеет 8 депутатов в горсовете и 9 (в их числе сын бизнесмена Руслан, служащий в ВСУ) в областном совете, но особо на политической карте региона незаметны.

Причиной тому – малочисленность обеих фракций – из 6 политсил в советах, "Громадська сила" занимает 4-5 места по числу депутатов, что не дает возможности проводить нужные им решения. Тем более в условиях куда более сильных позиций главного конкурента Краснова – мэра Бориса Филатова и его "Пропозиции".

Последнее громкое появление Загида Краснова – защита депутата горсовета Днепра Екатерины Збарской, обвиненной в якобы "сливе" информации о ситуации в городе "родственнику из ФСБ". Впрочем, подобная информация, распространенная в анонимных Telegram-каналах, скорее позволила политику просто лишний раз заявить о себе.

Интересная ситуация с президентской партией "Слуга народа", которая имеет 30 депутатов в облсовете (самая крупная фракция) и губернатора Сергея Лысака. Но единой силы в регионе они так и не создали. Так, экс-глава СБУ в Днепропетровской области Сергей Лысак якобы занялся решением вопросов роста собственного благосостояния. По крайней мере такую информацию можно встретить на просторах интернета. Впрочем, трудно ожидать создания собственной стабильной группы влияния на базе губернатора, которого могут снять решением президента.

Более вероятным кандидатом на создание собственного "клана" на базе "Слуг народа" Днепропетровщины мог бы стать народный депутат Украины, председатель областной организации партии Юрий Кисель. Тем более, что и в парламенте он занимает пост замглавы фракции "СН" и руководит Комитетом по вопросам транспорта.

Правда, как отмечали в свое время некоторые региональные СМИ, успех Юрия Киселя, якобы, основывался на студенческой дружбе с помощником Владимира Зеленского – Сергеем Шефиром. После же увольнения последнего, позиции Юрия Киселя, вероятно, не позволяют ему наичнать борьбу за влияние в родном регионе. Или он этого просто не хочет.