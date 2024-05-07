Чем заняты украинские топ-чиновники, лишившиеся своих постов

Противостояние российской агрессии ознаменовалось не только боевыми потерями, но и изменениями в структурах власти, когда вчерашние всесильные чиновники лишались своих постов: кто-то получал благодарность от президента, кто-то по неявным, но все же давлением недовольного общества, а кто-то и по причине своего уголовного преследования.

Валерий Залужный

"Комментарии" решили узнать, чем заняты наиболее влиятельные из вчерашних топ-чиновников Украины, лишившиеся своих постов.

Алексей Данилов, экс-секретарь СНБО – ждет назначения послом

Пожалуй, это чиновник наиболее высокого ранга, который лишился должности в овремя войны, хотя и оценка его работы за это время довольно неоднозначна. Но все же претензий к работе Алексея Данилова у президента Владимира Зеленского нет. Такой вывод можно сделать из слов самого главы государства, заявившего о предстоящем назначении Данилова послом в Молдову, так как "в связи с вызовами безопасности Молдова является для Украины чрезвычайно важным государством".

Впрочем, по мнению экспертов, вероятнее всего претензии к Алексею Данилову были, но только у главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. Как бы ни была важна Молдова для интересов Украины и южного участка обороны, этот пост явно ниже секретаря СНБО.

Впрочем, несмотря на слова президента, что назначение Алексея Данилова согласованно, судя по официальной странице Посольства Украины в Молдове в соцсети Facebook, экс-секретарь СНБО пока так и не вступил в должность посла. То есть Алексей Данилов пока так и не назначен послом Украины в Молдове, тем не менее его возможное прибытие в Кишинев беспокоит россиян.

Чем в настоящий момент занят Алексей Данилов сложно сказать, но не исключено что пытается разобраться в семейном бизнесе. Так, по данным его декларации о доходах перед увольнением, супруга политика Людмила Данилова владеет долями в 6 фирмах, которые не приносят ей ни копейки дохода. При этом женщина хранит наличными 3,65 млн грн. Однако, в декларации о доходах за 2020-й год сбережения Людмилы Даниловой отсутствуют, как и декларации политика за 2021-2022 годы.

Алексей Резников, экс-министр обороны – вновь стал адвокатом и экспертом

В отличие от своего тезки Данилова, экс-министр Украины Алексей Резников был уволен явно под давлением многочисленных скандалов в сфере госзакупок в оборонке. И аплодисменты народных депутатов, 5 сентября провожавшие министра в отставку, никак не повлияли на народное мнение. Впрочем, представитель офиса президента Михаил Подоляк, объясняя увольнение Резникова желанием сделать работу МО более действенной, косвенно признал наличие претензий.

Но как бы то ни было, сам экс-глава оборонного ведомства ни в каких уголовных производствах по поводу закупок в оборонной сфере не фигурирует. Собственно, как писали "Комментарии", по некоторым из этих скандалов даже нет уголовных разбирательств.

Вероятно, до конца года Алексей Резников отдыхал, так как особых сведений о нем после отставки и до января 2024 года – не было. 17 января Национальная ассоциация адвокатов Украины сообщила, что экс-министр снова занялся адвокатской деятельностью, восстановив свое право на занятие адвокатской деятельностью.

Спустя еще 3 месяца стало известно, что Алексей Резников стал директором Безопасных и оборонных программ в Институте будущего. Об этом сообщил соучредитель Украинского института будущего Игорь Лиски в соцсети Facebook. И судя по заявлению последнего, от пополнения экспертного сообщества в Институте ожидают пользы не только себе, но и всей стране.

"Сейчас это самое актуальное направление, и мы очень верим, что именно Алексей Резников сможет дать свежий толчок в сфере обороны и безопасности нашей страны. Ждем ваших идей, мнений и сотрудничества. Обещаем новый уровень аналитики, содержания", — подчеркнул Игорь Лиски.

Валерий Залужный, экс-главнокомандующий ВСУ – ждет назначения в Лондон

Отставка Валерия Залужного с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины в свое время была целой эпопеей, когда его "увольняли" в информационном пространстве несколько раз, пока это не подтвердилось в феврале 2024 года. При этом его нынешнее состояние до боли напоминает ситуацию с Алексеем Даниловым.

Разговоры об отставке Валерия Залужного начались из-за его популярности у украинцев. Так в ноябрьском опросе социологической группы "Рейтинг", доверие к нему составило 82%, в то время как к Владимиру Зеленскому – всего 72%.

Уже после отставки Залужного некоторые рейтинги даже отдавали ему первое место на возможных президентских выборах в 2024-м году. А некоторые эксперты говорили о его высоких шансах на успех в большой украинской политике, но с определенными оговорками.

Но, как и в случае с Алексеем Даниловым, Валерию Залужному был предложен дипломатический пост, но в Великобритании. При этом, как писали "Комментарии", это назначение может стоить ему части поддержки украинцев, а то и вовсе похоронит его политические амбиции, если они у него были.

По факту, Валерий Залужный по-прежнему остается в Украине, но официально его удерживает необходимость соблюсти все дипломатические формальности, в которых британцы весьма щепетильны.

Сам экс-главком ВСУ после долгого молчания вновь появился в информационном пространстве, сфотографировавшись с журналисткой Мариной Шашковой, тем самым вернув к себе интерес. Правда более подробной информации о нынешней жизни Валерия Залужного по-прежнему нет.

Иван Баканов, экс-глава СБУ

За успехами СБУ как-то забылось, что в начале российской агрессии к ее тогдашнему главе Ивану Баканову было столько вопросов, что его отставка в июле 2022 года не вызвала особых вопросов. И хотя в самом СБУ два генерала получили подозрения в госизмене, руководитель ведомства пока что не проходит ни по одному уголовному делу.

Так, по данным СМИ, именно Иван Баканов в конце февраля дал приказ главе Харьковского облуправления СБУ Роману Дудину и руководителю управления по АР Крым Олегу Кулиничу покинуть место службы и прибыть в Киев.

В материальном плане от своего увольнения Баканов даже выиграл, ведь получил в августе 2022 года 434 тысячи гривен компенсации, при средней зарплате в месяц 140 тысяч гривен. Всего за неполных 7 месяцев 2022 года Иван Баканов получил от государства на посту главы спецслужбы 1 млн 565 тыс. 463 гривны.

Спустя год, в июле 2023 года стало известно, что, как и экс-министр обороны Алексей Резников, Иван Баканов восстановил право на занятие адвокатской деятельностью. Еще раньше, в апреле, он зарегистрировал ФОП, дающий ему право сдавать в аренду недвижимость, которой у него 2 земельных участка, 3 квартиры и 1 жилой дом.

Кирилл Тимошенко, экс-замглавы Офиса президента Украины

Еще в январе 2023 года жертвой аппаратных игр в Офисе президента Украины с Андреем Ермаком пал заместитель ОПУ Кирилл Тимошенко. Причиной увольнения стало противостояние с его руководителем, которое подчиненный, ожидаемо, проиграл.

Впрочем, экс-замглавы ОПУ удалось выиграть в суде против НАПК, подозревавшего его в получении подарков в виде проката авто Porsche Taycan от неблизкого человека на 122 тысячи гривен и временного проживания в отеле Emili Resort на 45,4 тысячи грн. Также в Агентстве считали, что экс-заместитель руководителя использовал свое влияние, чтобы поручить работнику департамента по вопросам региональной политики ОП получить визы, изготовленные для Тимошенко и его сына. Однако, по данным СМИ, экс-чиновнику удалось доказать безосновательность этих обвинений.

После более чем годового отсутствия, в марте Кирилл Тимошенко начал свой обратный путь в политику, пока став советником министра обороны Рустема Умерова. О росте уровня доверия к нему говорит тот факт, что НАПК, обвинявший его в конфликте интересов, даже не проводил спецпроверку перед назначением.

Александр Ткаченко, экс-министр культуры

В обществе закрепилось мнение, что повдом для увольнения в июле 2023 года министра культуры Александра Ткаченко стала его позиция в отношении комедийного серила "ПГТ Ингулец", который хотели снять за десятки миллионов бюджетных гривен.

Сам экс-министр и после отставки продолжил отстаивать свое мнение, что выделять деньги из госбюджета на культуру также важно, как и на дроны.

Со времени своего увольнения Александр Ткаченко почти не появляется в информационном пространстве и, вероятно, занимается своим бизнесом, который временно оставлял на время государственной службы. Экс-министру принадлежат доли в нескольких коммерческих структурах, некоторые из которых уже банкроты, а другие испытывают сложности. Так, ООО "Книголав", занимающееся изданием книг, в котором Ткаченко принадлежат 51% акций в 2022-м году заработало 18,5 млн грн. против 35,75 млн грн. в 2021-м.

Другой способ времяпрепровождения экс-министра — суды по защите чести и деловой репутации. В частности, с ним судится экс-директор "Укркинохроника" Алина Хорошилова, которую Александр Ткаченко, занимая должность председателя комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, фактически обвинил в неких хищениях имущества. Сама Хорошилова сразу обвинила политика в организации рейдерской атаки на предприятие, а уволена с предприятия она была в марте 2021-го.

В настоящий момент в Шевченковском райсуде столицы слушается гражданский иск Алины Хорошиловой к Александру Ткаченко о признании слов последнего такими, что порочат ее деловую репутацию.

Вячеслав Шаповалов, экс-замминистра обороны Украины

Если Александр Ткаченко принимает участие в судебных заседаниях о защите деловой репутации, а Алексей Резников может быть привлечен к рассмотрению уголовных дел разве что как свидетель, то замминистра обороны Вячеслав Шаповалов может сесть на 15 лет в тюрьму. Именно он может понести ответственность за возникновение скандалов, связанных с хищениями госсредств, сотрясавших Минобороны в бытность Алексея Резникова.

17 апреля Государственное бюро расследований передало в суд обвинительный приговор о нанесении государству ущерба в 1,4 млрд грн и хищении 222 млн грн при покупке некачественной амуниции. Речь шла о покупке бронежилетов, баллистических шлемов, военной формы и сухих пайков, за которые Минобороны расплатилось сразу в марте 2022 года.

По версии следствия, часть закупок попросту не были осуществлены, а поступившие товары не соответствовали условиям договора. Так, бронежилеты по договору 4 класса защиты от ООО "Танос текнолоджи", по судебным документам не соответствовали даже 1 классу защиты, то есть бойцы в них были, можно сказать, "голыми".

Сколько займет времени рассмотрение данного дела, неизвестно, но Вячеслав Шаповалов может стать самым высокопоставленным чиновником, получившем реальный срок. Однако, многие эксперты сомневаются в обоснованности подозрений именно Шаповалова и видят в этом политический подтекст.

Впрочем, украинцы, уставшие от скандалов, увольнений и безнаказанности чиновников, похоже, поддержат любой приговор, лишь бы он случился в отношении топ-чиновника.



