Залужный еще не в Лондоне. Когда он может отбыть в Великобританию

Еще в начале марта в Офисе президента сообщили, что бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поедет послом в Британию, однако нужно дождаться агремана от Лондона. С тех пор прошел месяц, а Залужный все еще в Киеве.

Валерий Залужный

По информации источников, близких к бывшему главкому, он активно ведет подготовку к своей дипломатической работе и совершенствует знание английского.

При этом, как отметил бывший посол Украины в Британии Вадим Пристайко, с назначением Залужного на должность посла с самого начала все было сделано неправильно. Очевидно, речь идет о том, что в МИДе заявили о назначении бывшего Главнокомандующего ВСУ послом, не согласовав такие действия с Британией и не получив агреман.

Вместе с тем, как отметил председатель Комитета Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко, не стоит паниковать относительно того, что агреман еще не получен. По его словам, в этом вопросе нет искусственного затягивания, ведь британская система достаточно консервативна и формализована.

Как подчеркнул нардеп, британцы чрезвычайно строго соблюдают все принципы и формы старой дипломатии. Поэтому, добавил Мережко, официальное назначение Залужного может занять время. Более того, по его словам, только получение агремана от Лондона может занять месяцы, и это без решения других вопросов, связанных с процессом назначения посла.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что после увольнения Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ президент Владимир Зеленский назначил его послом в Британию. При этом такое объявление было сделано еще до получения официального одобрения Лондона.

При этом эксперты считают, что Зеленский решил выслать Залужного, чтобы он не стал конкурентом на выборах.



