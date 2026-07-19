Сделает козлом отпущения: Портников раскрыл план Зеленского относительно увольнения Сырского

Акции протеста, вспыхнувшие после кадровых изменений в украинских властях, могут иметь гораздо более глубокие причины, чем недовольство отставкой министра обороны Михаила Федорова. Такое мнение высказал журналист и политический обозреватель Виталий Портников, допустив, что ситуация может завершиться сменой главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Александр Сырский. Фото из открытых источников

Виталий Портников в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что на протестах все чаще появляются плакаты не только с фамилией Федорова, но и с призывом об отставке Сырского. По его мнению, это может свидетельствовать об изменении фокуса общественного недовольства.

"Не исключаю, что в Офисе президента могут быть заинтересованы именно в таком развитии событий, чтобы конфликт переключился на Сырского. Тогда можно будет назначить нового главнокомандующего и нового министра обороны, менее популярных в обществе, и создать впечатление, что проблема решена", – сказал журналист.

В то же время Портников убежден, что даже потенциальная замена Сырского не устранит главную причину конфликта. По его словам, если новый командующий станет успешным и обретет доверие общества, история может повториться и Зеленский его снова снимет.

Журналист считает, что нынешние события являются продолжением процессов, начавшихся после увольнения Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Портников считает, что именно тогда в обществе начало скапливаться недовольство кадровыми решениями власти.

"Сырский стал непопулярным не сегодня. Это последствие отставки Залужного. Люди тогда еще психологически не были готовы выходить на протесты, но раздражение накапливалось. На самом деле сейчас мы видим не просто историю "Федоров – Сырский". Это отсроченный конфликт вокруг отставки Залужного", — подчеркнул Портников.

В итоге Портников предостерег, что без изменения принципов принятия кадровых решений от Зеленского подобные кризисы будут возникать и дальше. По его убеждению, назначение и увольнение чиновников не должны зависеть от уровня их популярности или политической конъюнктуры, ведь это может негативно влиять на эффективность государственного управления во время войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как мировые СМИ отреагировали на увольнение Федорова.

Также "Комментарии" писали, что топовые генералы ВСУ поддержали Сырского во время протестов.