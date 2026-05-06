“Зникатимуть цілі квартали”: в Раді готують масштабний проєкт

В Україні понад 30 тис. будинків застарілого житлового фонду. В Раді розповіли, про масштабні плани реновації старих будинків.

Народна депутатка Олена Шуляк зазначила, що 30 тис. старих будинків, які давно вичерпали свій ресурс і не відповідають базовим вимогам безпеки, інфраструктури та якості життя, це дані станом на 2019 рік. Вона пояснила, що в Раді готували законопроєкт про реновацію житла, навіть ухвалили його у першому читанні, однак війна змінила пріоритети.

“Цей законопроєкт стосується комплексного підходу до реконструкції не точкових окремих будинків, а до реконструкції цілих кварталів. Це допоможе зачепити питання і інженерних мереж, і питання соціальної інфраструктури”, — пояснила народна депутатка.

Політик наголосила, що в умовах війни виникло ще одне серйозне питання — наявність та будівництво укриттів. Пояснила, що в “хрущовках” немає не тільки укриттів, а навіть підвалів, адже це не було передбачено технологією будівництва.

Народна депутатка пояснила, що зараз проводять роботу над підготовкою законопроєкту, щоб після завершення війни вже була визначена та ухвалена законодавча рамка для підготовки та проведення реновації.

Головним центром ухвалення рішень про реновацію, за її словами, будуть громади. Пояснила, що зараз дискутується питання кількість мешканців, які можуть ухвалювати рішення про реновацію.

“Обговорюють — якщо 75% мешканців будинку приймає таке рішення, то такий будинок буде включений до програми. Якщо немає згоди 75% мешканців, то цей будинок взагалі буде виключений з програми. І, наприклад, весь квартал буде реконструюватися, а якийсь окремий будинок, який буде не включений в програму, ні.”, — пояснила нардепка.

Політик підкреслила, що право власності мешканців є недоторканим і саме вони будуть вирішувати, чи брати участь у програмі реновації.

