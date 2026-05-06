“Зникатимуть цілі квартали”: в Раді готують масштабний проєкт

Кречмаровская Наталия
В Україні понад 30 тис. будинків застарілого житлового фонду. В Раді розповіли, про масштабні плани реновації старих будинків.
Верховна Рада.
Народна депутатка Олена Шуляк зазначила, що 30 тис. старих будинків, які давно вичерпали свій ресурс і не відповідають базовим вимогам безпеки, інфраструктури та якості життя, це дані станом на 2019 рік. Вона пояснила, що в Раді готували законопроєкт про реновацію житла, навіть ухвалили його у першому читанні, однак війна змінила пріоритети.
Політик наголосила, що в умовах війни виникло ще одне серйозне питання — наявність та будівництво укриттів. Пояснила, що в “хрущовках” немає не тільки укриттів, а навіть підвалів, адже це не було передбачено технологією будівництва.
Народна депутатка пояснила, що зараз проводять роботу над підготовкою законопроєкту, щоб після завершення війни вже була визначена та ухвалена законодавча рамка для підготовки та проведення реновації.
Головним центром ухвалення рішень про реновацію, за її словами, будуть громади. Пояснила, що зараз дискутується питання кількість мешканців, які можуть ухвалювати рішення про реновацію.
Політик підкреслила, що право власності мешканців є недоторканим і саме вони будуть вирішувати, чи брати участь у програмі реновації.
