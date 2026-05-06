2026 "Исчезать будут целые кварталы": в Раде готовят масштабный проект
"Исчезать будут целые кварталы": в Раде готовят масштабный проект

Народная депутат Шуляк рассказала о проекте реновации старого жилищного фонда

6 мая 2026, 15:38
Автор:
Кречмаровская Наталия

В Украине более 30 тыс. домов устаревшего жилищного фонда. В Раде рассказали, о масштабных планах по реновации старых домов.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Елена Шуляк отметила, что 30 тыс. старых домов, давно исчерпавших свой ресурс и не отвечающих базовым требованиям безопасности, инфраструктуры и качества жизни, это данные по состоянию на 2019 год. Она объяснила, что в Раде готовили законопроект о реновации жилья, даже приняли его в первом чтении, однако война сменила приоритеты.

"Этот законопроект касается комплексного подхода к реконструкции не точечных отдельных домов, а к реконструкции целых кварталов. Это поможет затронуть вопросы и инженерных сетей, и вопросы социальной инфраструктуры", — пояснила народная депутат.

Политик подчеркнула, что в условиях войны возник еще один серьезный вопрос – наличие и строительство укрытий. Объяснила, что в хрущевках нет не только укрытий, но даже подвалов, ведь это не было предусмотрено технологией строительства.

Народная депутат объяснила, что сейчас проводят работу над подготовкой законопроекта, чтобы после завершения войны уже была определена и принята законодательная рамка для подготовки и проведения реновации.

Главным центром принятия решений о реновации, по ее словам, будут общины. Объяснила, что сейчас дискутируется вопрос о количестве жителей, которые могут принимать решение о реновации.

"Обсуждают – если 75% жильцов дома принимает такое решение, то такой дом будет включен в программу. Если нет согласия 75% жильцов, то этот дом вообще будет исключен из программы. И, например, весь квартал будет реконструироваться, а какой-то отдельный дом, который будет не включен в программу, нет", — пояснила нардепка.

Политик подчеркнула, что право собственности жителей неприкосновенно и именно они будут решать, участвовать ли в программе реновации.

Напомним: портал "Комментарии", писал, в каких городах самая дорогая аренда жилья.




Источник: https://www.facebook.com/reel/1340912144760759/?locale=uk_UA
