Журналисты нашли в кабинете Буданова необычный красный блокнот (ФОТО)

Журналисты, побывавшие в рабочем кабинете руководителя Офиса президента Кирилла Буданова, обратили внимание на необычные детали интерьера. Наибольший резонанс в соцсетях вызвал алый блокнот с провокативной надписью, лежавшей на столе чиновника.

Блокнот, который увидели журналиста в Буданове. Фото: Юлия Вебер/Бабель

Издание "Бабель" опубликовало фото из кабинета Кирилла Буданова, где можно заметить книги, папки с документами и другие символические предметы, в том числе красную тетрадь с надписью "Список пидарасов 2026".

"В кабинете Буданова в глаза бросается большая шахматная доска, икона над его головой и алый блокнот на столе с надписью "Список пидарасов 2026"", — говорится в тексте "Бабеля".

Однако какие фамилии попали в блокнот Буданова, журналисты не выяснили.

Журналисты также обратили внимание на "стену памяти" перед приемной. Там размещены фотографии бывших украинских президентов, а также руководителей администраций, секретариатов и Офиса президента разных лет.

Среди них есть противоречивые фигуры украинской политики, в частности, Виктор Янукович, Андрей Клюев, Дмитрий Табачник и Виктор Медведчук. По данным издания, сохранение этих фото является принципиальной позицией Буданова, считающего, что работники должны знать полную историю института.

"Стена памяти" перед приемной Буданова. Фото: Юлия Вебер/Бабель

На одном из фото можно увидеть мотивационное изображение о разнице между боссом и лидером. Как отмечают журналисты, этот рисунок Буданов перенес еще из предыдущего кабинета, когда возглавлял ГУР.

Табличка в кабинете Буданова. Фото: Юлия Вебер/Бабель

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кирилл Буданов раскрыл, о чем Украине удалось договориться с Россией.

Также "Комментарии" писали заявление Буданова о территориальных уступках: Украина имеет решение по Донбассу.