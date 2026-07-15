Зеленской доверит оборону государства человеку, ответственному за теракт: детали громкого скандала

Возможное назначение министра внутренних дел Игоря Клименко на должность главы Министерства обороны вызвало критику со стороны общественного деятеля, главы ОО "Мечта детей Украины" и бывшей советницы министра обороны Даны Яровой.

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По ее мнению , кадровые перестановки такого уровня должны учитывать не только профессиональный опыт кандидата, но и политическую ответственность за резонансные события, произошедшие во время его работы во главе МВД.

Яровая напомнила о стрельбе в Киеве в апреле 2026 года, вызвавшей широкий общественный резонанс. По ее словам, после таких событий логичнее было бы говорить об оценке работы руководства министерства, а не о его переводе на еще один ключевой государственный пост.

"После резонансной стрельбы в столице должна возникнуть проблема политической ответственности руководства ведомства, а не перехода его руководителя на другую ключевую должность", — подчеркнула Яровая.

Она также провела параллель с бывшим министром обороны Степаном Полтораком, заявив, что именно такой подход к ответственности должен быть нормой украинской власти.

"Степан Полторак в свое время показал пример офицерской чести, когда готов был нести политическую ответственность за решения и события в своем ведомстве. Именно такая практика должна быть правилом, а не исключением", — отметила Яровая.

По словам общественного деятеля, Министерство обороны является одним из ключевых органов государственной власти во время войны, поэтому его руководитель должен пользоваться высоким уровнем доверия как в обществе, так и военных.

Портал "Комментарии" уже писал , что последние заявления Кремля о возможности переговоров и одновременно настаивании на достижении всех целей так называемой "СВО" свидетельствуют о внутренних противоречиях в российской политике. В то же время, важную роль в возможном сценарии заморозки войны может играть Китай. Такое мнение высказал политолог Петр Олещук.