Зеленському висунули жорстку вимогу: що насправді будуть вирішувати в США

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Кречмаровская Наталия
Президент України Володимир Зеленський поїхав на засідання Генасамблеї ООН. Центральна подія для України — зустріч Зеленського із президентом США Дональдом Трампом. Наразі представники української влади висловлюють надоптимістичні очікування, однак результат може бути несподіваним.
Зеленський та Трамп. Фото портал "Коментарі"
Політолог Володимир Цибулько зауважував, що Генеральна асамблея 2026 року для України може виявитися не тільки черговим дипломатичним марафоном Зеленського, скільки торгом про ціну деескалації.
Київ, за словами експерта, приходить у Нью-Йорк з новим санкційним інструментом США проти Росії та ефектом від ударів по російській нафтопереробці. Вашингтон натомість хоче дипломатичного результату і стабілізації світового паливного ринку, пояснив Цибулько. Москва, зауважив експерт, зацікавлена у припиненні ударів по своїй енергетичній структурі.
Експерт також зазначив, що Зеленський любить міжнародні поїздки, "бо вони його відволікають від того, що він натворив у внутрішній політиці".
На його думку, Зеленський буде пробувати через цю міжнародну поїздку переключити трохи увагу українського суспільства від внутрішніх проблем, але, припустив, навряд чи йому вдасться.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Зеленському можуть готувати відставку.