Зеленському висунули жорстку вимогу: що насправді будуть вирішувати в США

Президент України Володимир Зеленський поїхав на засідання Генасамблеї ООН. Центральна подія для України — зустріч Зеленського із президентом США Дональдом Трампом. Наразі представники української влади висловлюють надоптимістичні очікування, однак результат може бути несподіваним.

Зеленський та Трамп. Фото портал "Коментарі"

Політолог Володимир Цибулько зауважував, що Генеральна асамблея 2026 року для України може виявитися не тільки черговим дипломатичним марафоном Зеленського, скільки торгом про ціну деескалації.

Київ, за словами експерта, приходить у Нью-Йорк з новим санкційним інструментом США проти Росії та ефектом від ударів по російській нафтопереробці. Вашингтон натомість хоче дипломатичного результату і стабілізації світового паливного ринку, пояснив Цибулько. Москва, зауважив експерт, зацікавлена у припиненні ударів по своїй енергетичній структурі.

“Тому, за словами про мирний трек, варто шукати конкретику. Хто припиняє, що робити, в якій послідовності, хто це контролює і що отримує Україна натомість. Саме це, а не дипломатична фотографія з Нью-Йорка, покаже реальний зміст переговорів”, — підкреслив Цибулько.

Експерт також зазначив, що Зеленський любить міжнародні поїздки, "бо вони його відволікають від того, що він натворив у внутрішній політиці".

“Нагадаю, що бюджет у нас тріщить по всіх швах, до кінця року грошей нема, а донори європейські поставили Зеленському дуже жорсткий коридор можливості. Або приймаєш євроінтеграційне законодавство і антикорупційне законодавство. Це взаємодоповнююче, так би мовити, законодавство. Або грошей не буде і викручуйся сам в цій ситуації”, — пояснив ситуацію Цибулько.

На його думку, Зеленський буде пробувати через цю міжнародну поїздку переключити трохи увагу українського суспільства від внутрішніх проблем, але, припустив, навряд чи йому вдасться.

“Сподіваюсь антикорупційні органи ще підкинуть дрівець у вогнище,яке спалює залишки довіри до Зеленського і до його антиконституційної моделі влади”, — підсумував політолог.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Зеленському можуть готувати відставку.