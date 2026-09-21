Зеленскому выдвинули жесткое требование: что на самом деле будут решать в США

Президент Украины Владимир Зеленский отправился на заседание Генассамблеи ООН. Центральное событие для Украины – встреча Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Пока представители украинской власти выражают сверхптимистичные ожидания, однако результат может быть неожиданным.

Зеленский и Трамп. Фото портал "Комментарии"

Политолог Владимир Цыбулько отметил, что Генеральная ассамблея 2026 года для Украины может оказаться не только очередным дипломатическим марафоном Зеленского, сколько торгом о цене деэскалации.

Киев, по словам эксперта, приходит в Нью-Йорк с новым санкционным инструментом США против России и эффектом ударов по российской нефтепереработке. Вашингтон же хочет дипломатического результата и стабилизации мирового топливного рынка, пояснил Цыбулько. Москва, отметил эксперт, заинтересована в прекращении ударов по своей энергетической структуре.

"Поэтому, по словам о мирном треке, стоит искать конкретику. Кто прекращает, что делать, в какой последовательности, кто это контролирует и что получает Украина вместо этого. Именно это, а не дипломатическая фотография из Нью-Йорка, покажет реальное содержание переговоров", — подчеркнул Цыбулько.

Эксперт также отметил, что Зеленский любит международные поездки, "потому что они отвлекают его от того, что он натворил во внутренней политике".

"Напомню, что бюджет у нас трещит по всем швам, до конца года денег нет, а доноры европейские поставили Зеленскому очень жесткий коридор возможности. Или принимаешь евроинтеграционное законодательство и антикоррупционное законодательство. Это взаимодополняющее, так сказать, законодательство. Или денег не будет и выкручивайся сам в этой ситуации", — пояснил он.

По его мнению, Зеленский будет пробовать через эту международную поездку переключить немного внимания украинского общества на внутренние проблемы, но, предположил, вряд ли ему удастся.

"Надеюсь антикоррупционные органы еще подбросят дров в очаг, сжигающий остатки доверия к Зеленскому и к его антиконституционной модели власти", — подытожил политолог.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Зеленскому могут готовить отставку.