Зеленському готують жорсткий ультиматум: чим може відповісти Банкова

В Україні тривають протести на підтримку Михайла Федорова. При цьому колишній міністр тримає жорстку позицію.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Керівник політико-правових програм в Українському центрі суспільного розвитку Ігор Рейтерович розповів про варіанти завершенні конфлікту Зеленського та Федорова. Експерт нагадав, що Зеленський пропонував Федорову декілька посад, однак той відмовився і лаконічно та жорстко пояснив, що лише три посади в Україні можуть реально впливати на ситуацію.

За словами експерта, є два важливі моменти, на які варто звернути увагу.

“По-перше, протести не завершуються. І сьогодні, в п'ятницю, якраз 24 липня, протестувальники казали, що висунуть тоді фінальний такий ультиматум і перейдуть до безстрокових акцій протесту, якщо Федоров не буде призначений міністром оборони. З іншого боку, така заява Федорова стосовно всіх пропозицій, які робив Зеленський — це заява людини, яка в першу чергу думає про якісь особисті моменти, а не про принципи та цінності”, — переконаний експерт.

Другий момент полягає в тому, що Банкова сподівається якось пересидіти цю історію, зазначив Рейтерович. За його словами, Зеленський запропонує Федорову ще якість посади, той буде від них відмовлятися і поступово почнуть, навіть уже почали, формувати інший образ Федорова.

“Людини, яка не думає про країну, яка думає виключно про себе. Причому думає про себе не через призму боротьби з РФ, а через призму доступу до величезних фінансових ресурсів, величезних фінансових потоків і можливостей ці потоки контролювати і визначати, хто які замовлення буде отримувати”, — пояснив експерт.

Рейтерович зауважив, що Банкова намагається поступово переходити в наступ. До того ж Зеленський поїде в США, і протести стануть безадресними, адже не буде до кого звертатися, починають працювати на посадах в Драпатий і Хмара, а час грає проти Федорова.

“З кожним днем шанси Федорова отримати те, що він хоче, стають меншими. І тому йому доведеться приймати рішення. Або він буде намагатися це якось дотиснути до кінця, але далеко не факт, що це дасть той результат, на який він розраховує. Або він відверто перейде вже в політичну або громадсько політичну діяльність, і фактично в опозицію до Зеленського”, — пояснив експерт і підсумував, що в останнє на цей час вірить мало.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що новий конкурент відбере голоси у Зеленського.



