Зеленскому готовят жесткий ультиматум: чем может ответить Банковая

В Украине продолжаются протесты в поддержку Михаила Федорова. При этом бывший министр держит жесткую позицию.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович рассказал о вариантах завершения конфликта Зеленского и Федорова. Эксперт напомнил, что Зеленский предлагал Федорову несколько должностей, однако тот отказался и лаконично и жестко объяснил, что только три должности в Украине реально могут влиять на ситуацию.

По словам эксперта, есть два важных момента, на которые следует обратить внимание.

"Во-первых, протесты не завершаются. И сегодня, в пятницу, как раз 24 июля, протестующие говорили, что выдвинут тогда финальный такой ультиматум и перейдут к бессрочным акциям протеста, если Федоров не будет назначен министром обороны. С другой стороны, такое заявление Федорова по поводу всех предложений, которые делал Зеленский моменты, а не о принципах и ценностях”, — убежден эксперт.

Второй момент состоит в том, что Банковая надеется как-то пересидеть эту историю, отметил Рейтерович. По его словам, Зеленский предложит Федорову еще качество должности, тот будет от них отказываться и постепенно начнут даже начали формировать другой образ Федорова.

"Человека, который не думает о стране, которая думает исключительно о себе. Причем думает о себе не через призму борьбы с РФ, а через призму доступа к огромным финансовым ресурсам, огромным финансовым потокам и возможностям эти потоки контролировать и определять, кто какие заказы будут получать", — пояснил эксперт.

Рейтерович заметил, что Банковая пытается постепенно переходить в наступление. К тому же Зеленский поедет в США, и протесты станут безадресными, ведь не к кому будет обращаться, начинают работать на должностях в Драпатый и Хмара, а время играет против Федорова.

"С каждым днем шансы Федорова получить то, что он хочет, становятся меньшими. И поэтому ему придется принимать решение. Или он будет пытаться это как-то дожать до конца, но далеко не факт, что это даст тот результат, на который он рассчитывает. Или он откровенно перейдет уже в политическую или общественно политическую деятельность, и фактически в оппозицию к Зеленскому”, — пояснил эксперт и подытожил, что в последнее время мало верит.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что новый конкурент отберет голоса у Зеленского.



