Зеленскому готовят жесткий ультиматум: чем может ответить Банковая

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Кречмаровская Наталия
В Украине продолжаются протесты в поддержку Михаила Федорова. При этом бывший министр держит жесткую позицию.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович рассказал о вариантах завершения конфликта Зеленского и Федорова. Эксперт напомнил, что Зеленский предлагал Федорову несколько должностей, однако тот отказался и лаконично и жестко объяснил, что только три должности в Украине реально могут влиять на ситуацию.
По словам эксперта, есть два важных момента, на которые следует обратить внимание.
Второй момент состоит в том, что Банковая надеется как-то пересидеть эту историю, отметил Рейтерович. По его словам, Зеленский предложит Федорову еще качество должности, тот будет от них отказываться и постепенно начнут даже начали формировать другой образ Федорова.
Рейтерович заметил, что Банковая пытается постепенно переходить в наступление. К тому же Зеленский поедет в США, и протесты станут безадресными, ведь не к кому будет обращаться, начинают работать на должностях в Драпатый и Хмара, а время играет против Федорова.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что новый конкурент отберет голоса у Зеленского.