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Зеленському доведеться червоніти за своє гучне рішення: озвучено тривожну заяву

Колишній глава МЗС Володимир Огризко заявив, що кадрові перестановки викликали запитання у європейських партнерів

17 липня 2026, 18:25
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Клименко Елена








Після кадрових перестановок в українському уряді європейські партнери уважно аналізують причини таких рішень. Водночас підтримка України не зміниться, хоча кадрові зміни, особливо навколо Міністерства оборони, викликали запитання. Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко.

Зеленському доведеться червоніти за своє гучне рішення: озвучено тривожну заяву

Фото: з відкритих джерел

"Для багатьох європейських політиків це стало несподіванкою. Але всі наголошують: це внутрішня справа України, а підтримка нашої держави залишиться незмінною", – зазначив дипломат.

На його думку, владі варто було детальніше пояснити причини кадрових рішень.

"Мабуть, треба було більше пояснити причини і не робити все в авральному порядку. Тоді не виникало б стільки запитань", – сказав Огризко.

Водночас він наголосив, що тимчасова відсутність затвердженого міністра закордонних справ не вплине на роботу дипломатичного відомства.

"Я сам працював виконувачем обов'язків міністра. Це жодним чином не впливає ні на роботу, ні на сприйняття партнерами", – пояснив він. 

Коментуючи дискусії навколо Міністерства оборони, Огризко припустив, що вони стали наслідком зіткнення двох підходів.

"Зіштовхнулися традиційний та інноваційний підходи. Від цього й полетіли іскри", – зазначив дипломат. 

Водночас він закликав не протиставляти різних посадовців.

"Я симпатизую тому, що робив Федоров, але це не применшує заслуг генерала Сирського. Треба шукати баланс і компроміс, а не загострювати протистояння", – підсумував Володимир Огризко. 

Портал "Коментарі" вже писав, що російський диктатор Володимир Путін може шукати нові способи ескалації війни, однак найбільшу небезпеку, на думку публіциста Олександра Сотника, становить не ядерний, а потенційний біологічний сценарій. Таку оцінку головний редактор каналу Sotnik-TV озвучив в інтерв'ю Главреду.



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