Зеленському доведеться червоніти за своє гучне рішення: озвучено тривожну заяву



















Після кадрових перестановок в українському уряді європейські партнери уважно аналізують причини таких рішень. Водночас підтримка України не зміниться, хоча кадрові зміни, особливо навколо Міністерства оборони, викликали запитання. Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко.

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"Для багатьох європейських політиків це стало несподіванкою. Але всі наголошують: це внутрішня справа України, а підтримка нашої держави залишиться незмінною", – зазначив дипломат.

На його думку, владі варто було детальніше пояснити причини кадрових рішень.

"Мабуть, треба було більше пояснити причини і не робити все в авральному порядку. Тоді не виникало б стільки запитань", – сказав Огризко.

Водночас він наголосив, що тимчасова відсутність затвердженого міністра закордонних справ не вплине на роботу дипломатичного відомства.

"Я сам працював виконувачем обов'язків міністра. Це жодним чином не впливає ні на роботу, ні на сприйняття партнерами", – пояснив він.

Коментуючи дискусії навколо Міністерства оборони, Огризко припустив, що вони стали наслідком зіткнення двох підходів.

"Зіштовхнулися традиційний та інноваційний підходи. Від цього й полетіли іскри", – зазначив дипломат.

Водночас він закликав не протиставляти різних посадовців.

"Я симпатизую тому, що робив Федоров, але це не применшує заслуг генерала Сирського. Треба шукати баланс і компроміс, а не загострювати протистояння", – підсумував Володимир Огризко.

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