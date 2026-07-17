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Зеленскому придется краснеть за свое громкое решение: озвучено тревожное заявление

Бывший глава МИД Владимир Огрызко заявил, что кадровые перестановки вызвали вопросы у европейских партнеров

17 июля 2026, 18:25
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Клименко Елена








После кадровых перестановок в украинском правительстве европейские партнеры тщательно анализируют причины таких решений. В то же время, поддержка Украины не изменится, хотя кадровые изменения, особенно вокруг Министерства обороны, вызвали вопросы. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко.

Зеленскому придется краснеть за свое громкое решение: озвучено тревожное заявление

Фото: из открытых источников

"Для многих европейских политиков это стало неожиданностью. Но все подчеркивают: это внутреннее дело Украины, а поддержка нашего государства останется неизменной", – отметил дипломат.

По его мнению, властям следовало более подробно объяснить причины кадровых решений.

"Видимо, надо было больше объяснить причины и не делать все в авральном порядке. Тогда не возникало бы столько вопросов", – сказал Огрызко.

В то же время, он отметил, что временное отсутствие утвержденного министра иностранных дел не повлияет на работу дипломатического ведомства.

"Я сам работал исполняющим обязанности министра. Это никоим образом не влияет ни на работу, ни на восприятие партнерами", – пояснил он.

Комментируя дискуссии вокруг Министерства обороны, Огрызко предположил, что они явились следствием столкновения двух подходов.

"Столкнулись традиционный и инновационный подходы. От этого и полетели искры", – отметил дипломат.

В то же время он призвал не противопоставлять разных чиновников.

"Я симпатизирую тому, что делал Федоров, но это не умаляет заслуг генерала Сырского. Надо искать баланс и компромисс, а не обострять противостояние", – подытожил Владимир Огрызко.

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