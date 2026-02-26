Зеленського вже нічого не врятує: нардепи про реальні позиції президента

Народні депутати уже відкрито пішли проти президента України Володимира Зеленського — дорікали корупційними скандалами та відверто вже підіймають питання про відставку.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Ірина Геращенко повідомила, що колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний очолює рейтинг довіри українців.

“Зеленського не рятує вже ані марафон, ані позитивні блогери. Ані зачищене інформаційне поле, ані дискредитація опонентів, ані анонімні ТГ. Він вже позаду боксера Усика і керівника свого секретаріату. І цей тренд вже не змінити. Це я про Зеленського, якщо що”, — підсумувала народна депутатка.

Користувачі Facebook під постом підтримали слова політика, однак не надто оптимістичні щодо ймовірного нового президента:

“Нам військового президента тільки не вистачало. Розумію, що тренд, але так само розумію, що Україна з концтабора перетвориться на казарму. Та й про вибори говорити, це справа ілюзорна, бо росіяни не зупиняться, доки не захоплять російськомовні регіони. Треба, треба підтримати Вовочку, бо він падає, падає. Хоче ще раз побути президентом, хоче, хоче, а воно падає. падає Сам собі вирок”, — написали користувачі.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що колишня прессекретарка Зеленського Юлії на сторінці у соцмережі Х пояснила, чому, на її думку, у війні винен президент.

За її словами, якщо війна спрямована на усунення Зеленського з влади, то він став її головним бенефіціаром: перебуваючи на межі втрати влади у 2021 році, війна дозволила йому процвітати, заробляючи гроші на всіх аспектах війни, отримуючи майже необмежену владу всередині країни, і при цьому купаючись у міжнародній славі.