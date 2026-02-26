Зеленского уже ничего не спасет: нардепы о реальных позициях президента

Народные депутаты уже открыто пошли против президента Украины Владимира Зеленского — упрекали коррупционные скандалы и откровенно уже поднимают вопрос об отставке.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Ирина Геращенко сообщила, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный возглавляет рейтинг доверия украинцев.

"Зеленского не спасает уже ни марафон, ни положительные блоггеры. Ни зачищенное информационное поле, ни дискредитация оппонентов, ни анонимные ТГ. Он уже позади боксера Усика и руководителя своего секретариата. И этот тренд уже не изменить. Это я о Зеленском, если что", — подытожила народ.

Пользователи Facebook под постом поддержали слова политика, однако не слишком оптимистичны по поводу вероятного нового президента:

"Нам военного президента только не хватало. Понимаю, что тренд, но так же понимаю, что Украина из концлагеря превратится в казарму. Да и о выборах говорить, это дело иллюзорное, потому что россияне не остановятся, пока не захватят русскоязычные регионы. Надо, нужно поддержать Вовочку, потому что он падает, падает. Хочет еще раз побыть президентом, хочет, хочет, а оно падает. падает Сам себе приговор”, – написали пользователи.

Напомним: портал "Комментарии" писал , что бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлии на странице в соцсети Х объяснила, почему, по ее мнению, в войне виноват президент.

По ее словам, если война направлена на устранение Зеленского с власти, то он стал ее главным бенефициаром: находясь на грани потери власти в 2021 году, война позволила ему преуспевать, зарабатывая деньги на всех аспектах войны, получая почти неограниченную власть внутри страны, и при этом купаясь в международных отношениях.