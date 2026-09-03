Зеленського та його родину охоронятимуть довічно: чого насправді боїться президент

Народні депутати зареєстрували проєкт закону, яким значно змінюються принципи охорони перших осіб держави. Йдеться про законопроєкт №16009 від 02.09.2026.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що мета документа — забезпечення безперервного та стабільного функціонування ключових державних інституцій, які ухвалюють стратегічні рішення в умовах війни. Для цього пропонують удосконалити правове регулювання державної охорони та забезпечення безпеки Президента України, вищих посадових осіб держави, керівників органів сектору безпеки і оборони, народних депутатів України та членів їхніх сімей, які виконують або виконували свої повноваження у період дії стану війни та/або воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях. Також для реалізації вказаної мети нардепи пропонують посилити інституційну спроможність Управління державної охорони України, Служби безпеки України та Національної поліції України щодо виконання відповідних завдань.

Серед запропонованих змін:

запровадження довічної державної охорони членам сім'ї Президента України, який виконує або виконував повноваження у період воєнного стану, — після припинення його повноважень (крім усунення з поста в порядку імпічменту);

встановлення диференційованих строків охорони після завершення повноважень: 5 років — для посадових осіб, визначених законом, і 10 років — для тих, хто був членом Ставки Верховного Головнокомандувача та/або РНБО (крім випадків обвинувального вироку суду з позбавленням волі); той самий режим поширять на Голову Верховної Ради та Прем'єр-міністра періоду “Війни за Незалежність України”;

поширення посилених гарантій безпеки на Головнокомандувача ЗСУ, Начальника Генштабу, Голову СБУ, керівників Служби зовнішньої розвідки та розвідоргану Міноборони, а також Міністра внутрішніх справ;

охорона членів сімей посадовців протягом строку повноважень і рік після них, а у разі насильницької смерті посадової особи — протягом воєнного стану і ще 5 років після його завершення;

збільшення граничної чисельності Управління державної охорони з 2993 до 5500 осіб — тобто майже вдвічі, а на СБУ та Нацполіцію покласти обов'язок сприяти УДО.

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