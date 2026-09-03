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Зеленского и его семью будут охранять пожизненно: чего действительно боится президент

Нардепы предлагают существенно изменить правила государственной охраны первых лиц Украины. Это коснется президента, его семьи и ключевых должностных лиц даже после завершения их полномочий

3 сентября 2026, 19:28
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Кречмаровская Наталия

Народные депутаты зарегистрировали проект закона, которым значительно изменяются принципы охраны первых лиц государства. Речь идет о законопроекте №16009 от 02.09.2026.

Зеленского и его семью будут охранять пожизненно: чего действительно боится президент

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

В пояснительной записке к законопроекту указано, что цель документа – обеспечение непрерывного и стабильного функционирования ключевых государственных институтов, принимающих стратегические решения в условиях войны. Для этого предлагают усовершенствовать правовое регулирование государственной охраны и обеспечения безопасности Президента Украины, высших должностных лиц государства, руководителей органов сектора безопасности и обороны, народных депутатов Украины и членов их семей, которые выполняют или выполняли свои полномочия в период действия войны и/или военного положения в Украине или в отдельных ее местностях. Также для реализации указанных целей нардепы предлагают усилить институциональную способность Управления государственной охраны Украины, Службы безопасности Украины и Национальной полиции Украины по выполнению соответствующих задач.

Среди предлагаемых изменений:

  • введение пожизненной государственной охраны членам семьи Президента Украины, исполняющего или исполнявшего полномочия в период военного положения, — после прекращения его полномочий (кроме отстранения от поста в порядке импичмента);

  • установление дифференцированных сроков охраны после завершения полномочий: 5 лет – для должностных лиц, определенных законом, и 10 лет – для тех, кто был членом Ставки Верховного Главнокомандующего и/или СНБО (кроме случаев обвинительного приговора суда с лишением свободы); тот же режим будет распространен на Председателя Верховной Рады и Премьер-министра периода “Войны за Независимость Украины”;

  • распространение усиленных гарантий безопасности на Главнокомандующего ВСУ, Начальника Генштаба, Председателя СБУ, руководителей Службы внешней разведки и разведоргана Минобороны, а также Министра внутренних дел;

  • охрана членов семей должностных лиц в течение срока полномочий и год после них, а в случае насильственной смерти должностного лица – в течение военного положения и еще 5 лет после его завершения;

  • увеличение предельной численности Управления государственной охраны с 2993 до 5500 человек – то есть почти вдвое, а на СБУ и Нацполицию возложить обязанность содействовать УГО.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какой ультиматум Путин поставил Зеленскому.




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