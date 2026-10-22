Зеленского могут заменить: какой сценарий США готовят для Украины

Официальные отношения Киева и Вашингтона, возможно, несколько улучшились. Однако раньше заявления лидеров Трампа и Зеленского повышать градус напряжения. Лидер США даже заявлял о необходимости Украины избрать нового президента. Возможно, это намек на будущий сценарий.

Зеленский и Путин. Фото портал "Комментарии"

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович рассказал о версии, по которой американцы намерены изменить Зеленского.

"И Трамп сейчас специально так накручивает тему, атакует Зеленского. Потому что там через месяц или полтора попытаются как-то презентовать нового лидера внутри Украины. Логика следующая — "мы (США — ред.) вроде бы почти договорились с Путиным, но вот Путин не хочет подписывать с Зеленским. Готов там подписать с кем-то другим. Вот и появится какая-то кандидатура, которую американцы будут активно продвигать и делать какие-то внешние манипуляции”, — пояснил эксперт.

Он уточнил, что информацию получил из круга американских кругов. При этом он отметил, что не верит, что это может сработать.

"Это очень маловероятная история, но это не значит, что те же американцы могут попытаться это сделать. В конце концов, они же после Овального кабинета реально искали людей, с которыми можно было бы иметь дело, только бы не с Зеленским. Но чем это закончилось, мы прекрасно помним", — подытожил эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, если республиканцы проиграют выборы в Конгресс США 3 ноября, Дональд Трамп может усилить давление на Владимира Зеленского и Украину. В то же время, потеря большинства в Конгрессе способна ограничить возможности президента США продвигать собственный сценарий завершения войны. Такой прогноз дал искусственный интеллект.