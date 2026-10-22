Зеленского могут заменить: какой сценарий США готовят для Украины

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Кречмаровская Наталия
Официальные отношения Киева и Вашингтона, возможно, несколько улучшились. Однако раньше заявления лидеров Трампа и Зеленского повышать градус напряжения. Лидер США даже заявлял о необходимости Украины избрать нового президента. Возможно, это намек на будущий сценарий.
Зеленский и Путин. Фото портал "Комментарии"
Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович рассказал о версии, по которой американцы намерены изменить Зеленского.
Он уточнил, что информацию получил из круга американских кругов. При этом он отметил, что не верит, что это может сработать.
Напомним: портал "Комментарии" писал, если республиканцы проиграют выборы в Конгресс США 3 ноября, Дональд Трамп может усилить давление на Владимира Зеленского и Украину. В то же время, потеря большинства в Конгрессе способна ограничить возможности президента США продвигать собственный сценарий завершения войны. Такой прогноз дал искусственный интеллект.