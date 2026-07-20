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"Зеленський зробив вибух у курятнику": президента жорстко присоромили за провал з перестановками Кабміну

На думку експерта, Офіс президента не мав чіткої стратегії, а історія з Михайлом Федоровим і Олександром Сирським лише посилила суспільну поляризацію

20 липня 2026, 12:30
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Клименко Елена

Політолог Микола Давидюк вважає, що останні кадрові перестановки у владі стали каталізатором політичної кризи та спричинили хвилю протестних настроїв. Таку думку він висловив в ефірі YouTube-каналу політолога Максима Нечитайлова.

"Зеленський зробив вибух у курятнику": президента жорстко присоромили за провал з перестановками Кабміну

Фото: з відкритих джерел

За словами Давидюка, події почали розгортатися після оголошення про зміну прем'єр-міністра та подальших кадрових рішень.

"Вся ця відставка уряду затівалася виключно задля того, щоб Федорова зняти. І саме ця гіпотеза виявилася найбільш правдивою", — зазначив він.

Експерт додав, що за тиждень змінився і характер суспільних протестів. Якщо спочатку головною вимогою було повернення Михайла Федорова, то згодом дедалі частіше почали звучати заклики до відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Спочатку – не звільняйте Федорова. Потім – якщо Федорова не повертаєте, то принаймні Сирського звільніть", — каже політолог. 

На думку Давидюка, влада сама створила умови для такого загострення.

"Цю проблему сам для себе створив Офіс президента", — наголосив він. 

Політолог також різко оцінив організацію кадрових перестановок, заявивши, що вони нагадували хаотичні дії без чіткого задуму.

"Ця історія, яка мала стати стандартним переставлянням ліжок у палаці, перетворилася на вибух у курятнику. У них не було плану, у них не було стратегії", — підкреслив він. 

Водночас Давидюк застеріг від надмірної поляризації суспільства. Він наголосив, що не варто ділити всіх учасників процесу лише на "героїв" і "винних".

Коментуючи дискусію навколо Федорова та Сирського, експерт нагадав слова президента про те, що в разі неможливості їхньої спільної роботи змінювати потрібно було обох.

"Якщо вони не змогли працювати разом, то виходить, що обох потрібно змінювати, бо вони обидва рівноцінно винні в цій ситуації", — зауважив політолог. 

На думку Давидюка, нинішня криза стала наслідком не лише кадрових рішень, а й відсутності чіткої комунікації та стратегії з боку влади, що й призвело до різкого суспільного розколу.

Портал "Коментарі" вже писав, що на тлі нової хвилі чуток про можливу зміну головнокомандувача ЗСУ військовий експерт, полковник запасу Роман Світан закликав не ухвалювати кадрових рішень у розпал активних бойових дій. За його словами, відставка Олександра Сирського зараз може мати серйозні наслідки для оборони Донбасу.



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