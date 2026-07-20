"Зеленский совершил взрыв в курятнике": президента жестко пристыдили за провал с перестановками Кабмина

Политолог Николай Давидюк считает , что последние кадровые перестановки во власти стали катализатором политического кризиса и повлекли за собой волну протестных настроений. Такое мнение он высказал в эфире YouTube-канала политолога Максима Нечитайлова.

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По словам Давидюка, события начали разворачиваться после объявления о смене премьер-министра и последующих кадровых решений.

"Вся эта отставка правительства текла исключительно для того, чтобы Федорова снять. И именно эта гипотеза оказалась наиболее правдивой", — отметил он.

Эксперт добавил, что через неделю изменился и характер общественных протестов. Если первоначально главным требованием было возвращение Михаила Федорова, то все чаще стали звучать призывы к отставке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

"Сначала – не увольняйте Федорова. Затем – если Федорова не возвращаете, то по крайней мере Сырского уволите", — говорит политолог.

По мнению Давидюка, власти сами создали условия для такого обострения.

"Эту проблему сам для себя создал Офис президента", — подчеркнул он.

Политолог также резко оценил организацию кадровых перестановок, заявив, что они походили на хаотические действия без четкого замысла.

"Эта история, которая должна была стать стандартной перестановкой кроватей во дворце, превратилась в взрыв в курятнике. У них не было плана, у них не было стратегии", — подчеркнул он.

В то же время, Давидюк предостерег от чрезмерной поляризации общества. Он подчеркнул, что не стоит делить всех участников процесса только на "героев" и "виновников".

Комментируя дискуссию вокруг Федорова и Сырского, эксперт напомнил слова президента о том, что в случае невозможности их совместной работы менять нужно обоих.

"Если они не смогли работать вместе, то получается, что обоих нужно менять, потому что оба равноценно виноваты в этой ситуации", — отметил политолог.

По мнению Давидюка, нынешний кризис стал следствием не только кадровых решений, но и отсутствия четкой коммуникации и стратегии со стороны властей, что привело к резкому общественному расколу.

Портал "Комментарии" уже писал, что на фоне новой волны слухов о возможной смене главнокомандующего ВСУ военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан призвал не принимать кадровых решений в разгар активных боевых действий. По его словам, отставка Александра Сырского сейчас может иметь серьезные последствия для обороны Донбасса.