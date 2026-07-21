Зеленський зробив помилки: чому Україна ризикує повторити долю УНР

В державному апараті, парламенті і навіть в команді Зеленського швидко з’явиться умовна "партія Федорова". За цих умов неминуче виникне новий конфлікт – вже між Федоровим як міністром і президентом Зеленським. Тому важко уявляється, як після того що сталося і зараз відбувається, вони можуть нормально працювати разом в одній команді. В кращому випадку між ними може бути певний компроміс щодо нової посади для Михайла Федорова, прийнятної для нього, але крім посади міністра оборони, з подальшим умовним "мирним співіснуванням" до завершення війни або до виникнення нового конфлікту між ними. Про це розповів політичний консультант, політолог Володимир Фесенко.

Володимир Зеленський та Олександр Сирський. Фото: з відкритих джерел

Експерт пояснює, справа тут не в політичних амбіціях екс-міністра оборони, а в тому, що Федоров і Зеленський дуже схожі за норовом і впертістю, і Федоров зараз ще відчув суспільну підтримку і буде сприймати себе більш політично спроможним, а чим завершується співіснування двох яскравих харизматиків, давно відомо. Ми це вже неодноразово спостерігали в українській політичній історії.

Щодо Сирського, то, за словами політолога, ситуація виглядає і простіше і складніше одночасно.

"Схоже, що Зеленський схиляється до того, щоб зробити нинішнього главкома ЗСУ символічною жертвою для нейтралізації нинішніх політичних проблем, але не йдеться про звільнення Сирського на вимогу "картонкового Майдана". Це може бути добровільна відставка, як реакція на політичний тиск. І він при цьому може залишитись радником президента Зеленського з воєнних питань, або отримати іншу почесну посаду. Однак не факт, що цієї відставки буде достатньо для нейтралізації "картонкового Майдана", — зазначив Фесенко.

За його словами, ще одна і більш складна проблема – ким замінити Сирського? Зрозуміло, що це має бути людина авторитетна для українського війська, зі стратегічним мисленням і з талантом полководця, з гарною репутацією, для суспільного сприйняття, але без власної харизми, без політичних амбіцій. Це має бути командир, здатний контролювати ЗСУ, але абсолютно лояльний Президенту Зеленському. Умовно і образно кажучи, новий главком ЗСУ має бути щось на кшталт Сирського, але значно молодше і суспільно привабливий. Однак ідеального кандидата на заміну Сирського, який відповідав би всім цим критеріям, не має. І це ускладнює вибір Зеленського. І саме тому його кадровий кастинг на вибір нового главкома ЗСУ затягнувся.

"Скоріше за все, буде якесь рішення по главкому ЗСУ і начальнику Генштаба. По Федорову – або певний компроміс між Зеленським і екс-міністром оборони, або політичний розрив між ними. Саме від цього залежить і подальша доля "картонкового Майдана". Він або припинить свою вуличну активність, або, можливо, трансформується в новий суспільно-політичний рух, якщо Михайло Федоров наважиться на свій перехід до опозиції і на те, щоб очолити цей рух. Щодо погроз деяких активістів про можливість безстрокового Майдану, то треба розуміти – початок внутрішньої політичної війни буде шляхом до поразки у війні з Росією", – висловився Володимир Фесенко.

Він наголошує, і тут справа не в симпатіях чи антипатіях до Зеленського, Федорова або Сирського. Йдеться про виживання країни. Це важливіше, ніж чиїсь політичні амбіції чи романтичні ілюзії. Зеленський свої помилки вже зробив. Якщо свої помилки почнуть робити політики і громадські активісти, ми ризикуємо повторити сумну історію УНР.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Сирському шукають заміну: на Заході розкрили, кого Зеленський може поставити на чолі ЗСУ.