Зеленский совершил ошибки: почему Украина рискует повторить судьбу УНР

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Кравцев Сергей
В государственном аппарате, парламенте и даже команде Зеленского скоро появится условная "партия Федорова". В этих условиях неизбежно возникнет новый конфликт – между Федоровым как министром и президентом Зеленским. Поэтому тяжело представляется, как после того, что произошло и сейчас происходит, они могут нормально работать вместе в одной команде. В лучшем случае между ними может быть определенный компромисс относительно новой должности для Михаила Федорова, приемлемой для него, но кроме должности министра обороны с последующим условным "мирным сосуществованием" до завершения войны или возникновения нового конфликта между ними. Об этом рассказал политический консультант, политолог Владимир Фесенко.
Владимир Зеленский и Александр Сырский. Фото: из открытых источников
Эксперт объясняет, дело здесь не в политических амбициях экс-министра обороны, а в том, что Федоров и Зеленский очень схожи по нраву и упрямству, и Федоров сейчас еще ощутил общественную поддержку и будет воспринимать себя более политически состоятельным, а чем завершается сосуществование двух ярких харизматиков, давно известно. Мы это уже не раз наблюдали в украинской политической истории.
Что касается Сырского, то, по словам политолога, ситуация выглядит и проще и сложнее одновременно.
По его словам, еще одна и более сложная проблема – кем заменить Сырского? Понятно, что это должен быть человек авторитетный для украинской армии, со стратегическим мышлением и талантом полководца, с хорошей репутацией, для общественного восприятия, но без собственной харизмы, без политических амбиций. Это должен быть командир, способный контролировать ВСУ, но абсолютно лояльный Президенту Зеленскому. Условно и образно говоря, новый главком ВСУ должен быть что-то вроде Сырского, но гораздо моложе и общественно привлекателен. Однако идеального кандидата на замену Сырского, который отвечал бы всем этим критериям, нет. И это усложняет выбор Зеленского. И именно поэтому его кадровый кастинг по выбору нового главкома ВСУ затянулся.
Он отмечает, и здесь дело не в симпатиях или антипатиях к Зеленскому, Федорову или Сырскому. Речь идет о выживании страны. Это важнее, чем политические амбиции или романтические иллюзии. Зеленский свои ошибки уже совершил. Если свои ошибки начнут совершать политики и общественные активисты, мы рискуем повторить печальную историю УНР.
Также издание "Комментарии" сообщало – Сырскому ищут замену: на Западе раскрыли, кого Зеленский может поставить во главе ВСУ.