Зеленский совершил ошибки: почему Украина рискует повторить судьбу УНР

В государственном аппарате, парламенте и даже команде Зеленского скоро появится условная "партия Федорова". В этих условиях неизбежно возникнет новый конфликт – между Федоровым как министром и президентом Зеленским. Поэтому тяжело представляется, как после того, что произошло и сейчас происходит, они могут нормально работать вместе в одной команде. В лучшем случае между ними может быть определенный компромисс относительно новой должности для Михаила Федорова, приемлемой для него, но кроме должности министра обороны с последующим условным "мирным сосуществованием" до завершения войны или возникновения нового конфликта между ними. Об этом рассказал политический консультант, политолог Владимир Фесенко.

Владимир Зеленский и Александр Сырский. Фото: из открытых источников

Эксперт объясняет, дело здесь не в политических амбициях экс-министра обороны, а в том, что Федоров и Зеленский очень схожи по нраву и упрямству, и Федоров сейчас еще ощутил общественную поддержку и будет воспринимать себя более политически состоятельным, а чем завершается сосуществование двух ярких харизматиков, давно известно. Мы это уже не раз наблюдали в украинской политической истории.

Что касается Сырского, то, по словам политолога, ситуация выглядит и проще и сложнее одновременно.

"Похоже, что Зеленский склоняется к тому, чтобы сделать нынешнего главкома ВСУ символической жертвой для нейтрализации нынешних политических проблем, но речь не идет об увольнении Сырского по требованию "картоночного Майдана". Это может быть добровольная отставка как реакция на политическое давление. И он при этом может остаться советником президента Зеленского по военным вопросам или получить другую почетную должность. Однако не факт, что этой отставки будет достаточно для нейтрализации "картоночного Майдана", – отметил Фесенко.

По его словам, еще одна и более сложная проблема – кем заменить Сырского? Понятно, что это должен быть человек авторитетный для украинской армии, со стратегическим мышлением и талантом полководца, с хорошей репутацией, для общественного восприятия, но без собственной харизмы, без политических амбиций. Это должен быть командир, способный контролировать ВСУ, но абсолютно лояльный Президенту Зеленскому. Условно и образно говоря, новый главком ВСУ должен быть что-то вроде Сырского, но гораздо моложе и общественно привлекателен. Однако идеального кандидата на замену Сырского, который отвечал бы всем этим критериям, нет. И это усложняет выбор Зеленского. И именно поэтому его кадровый кастинг по выбору нового главкома ВСУ затянулся.

"Скорее всего, будет какое-то решение по главку ВСУ и начальнику Генштаба. По Федорову – или определенный компромисс между Зеленским и экс-министром обороны или политический разрыв между ними. Именно от этого зависит и дальнейшая судьба "картоночного Майдана". Он либо прекратит свою уличную активность, либо, возможно, трансформируется в новое общественно-политическое движение, если Михаил Федоров решится на свой переход к оппозиции и возглавить это движение. Что касается угроз некоторых активистов о возможности бессрочного Майдана, то надо понимать – начало внутренней политической войны будет путем поражения в войне с Россией", – высказался Владимир Фесенко.

Он отмечает, и здесь дело не в симпатиях или антипатиях к Зеленскому, Федорову или Сырскому. Речь идет о выживании страны. Это важнее, чем политические амбиции или романтические иллюзии. Зеленский свои ошибки уже совершил. Если свои ошибки начнут совершать политики и общественные активисты, мы рискуем повторить печальную историю УНР.

Также издание "Комментарии" сообщало – Сырскому ищут замену: на Западе раскрыли, кого Зеленский может поставить во главе ВСУ.