Зеленський зробив гучну заяву про амбітну мету України та жорстко розгромив критиків: деталі

Україна найближчими днями буде готова з технічної точки зору до відкриття всіх шести переговорних кластерів у рамках вступу до Європейського Союзу. Проте остаточне рішення залежатиме не від Києва, а від досягнення консенсусу серед усіх держав-членів ЄС. Президент Володимир Зеленський підкреслив, що визначення конкретної дати членства є важливою складовою безпекових гарантій для України. Про це глава держави заявив під час пресконференції, наголосивши на системній роботі України щодо виконання всіх необхідних зобов’язань на шляху до Євросоюзу.

Фото: з відкритих джерел

Він зазначив, що до 2027 року Україна буде повністю технічно готова стати членом ЄС. Водночас за словами Зеленського, нинішньою перешкодою є те, що не всі країни-члени готові підтримати відкриття переговорних кластерів.

"Ви знаєте чому і хто блокує", – зазначив президент.

Зеленський також зауважив, що Росія намагатиметься перешкоджати процесу євроінтеграції України. Навіть у випадку, якщо Кремль формально декларує відсутність намірів блокувати вступ, вплив на окремі держави ЄС може реально гальмувати процес.

Президент підкреслив, що членство України в ЄС має не лише політичне, а й стратегічне значення для безпеки країни. Він наголосив на важливості чіткого документа, який визначатиме завершення війни та конкретну дату вступу до Євросоюзу.

"Якщо партнери справді підтримують Україну, момент завершення війни може стати можливістю для ухвалення стратегічного рішення щодо членства", – додав Зеленський.

