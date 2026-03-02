Уже через несколько дней: Зеленский сделал громкое заявление об амбициозных целях Украины и разгромил критиков

Украина в ближайшие дни будет готова с технической точки зрения к открытию всех шести переговорных кластеров в рамках вступления в Европейский Союз. Однако окончательное решение будет зависеть не от Киева, а от достижения консенсуса всех государств-членов ЕС. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что определение конкретной даты членства является важной составляющей гарантий безопасности для Украины. Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции, отметив системную работу Украины по выполнению всех необходимых обязательств на пути в Евросоюз.

Фото: из открытых источников

Он отметил, что к 2027 году Украина будет полностью технически готова стать членом ЕС. В то же время, по словам Зеленского, нынешним препятствием является то, что не все страны-члены готовы поддержать открытие переговорных кластеров.

"Вы знаете, почему и кто блокирует", — отметил президент.

Зеленский также отметил, что Россия будет пытаться препятствовать процессу евроинтеграции Украины. Даже если Кремль формально декларирует отсутствие намерений блокировать вступление, влияние на отдельные государства ЕС может реально тормозить процесс.

Президент подчеркнул, что членство Украины в ЕС имеет не только политическое, но и стратегическое значение для безопасности страны. Он отметил важность четкого документа, который будет определять завершение войны и конкретную дату вступления в Евросоюз.

"Если партнеры действительно поддерживают Украину, момент завершения войны может стать возможностью для принятия стратегического решения по членству", – добавил Зеленский.

