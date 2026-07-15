Зеленський зробив екстрену заяву про збереження Федоровим посади у Кабміні: деталі

Президент України Володимир Зеленський поки не ухвалив остаточного рішення щодо того, чи збереже Михайло Федоров посаду міністра оборони після формування нового складу Кабінету Міністрів. Про це глава держави повідомив журналістам, відповідаючи на запитання щодо кадрових змін в уряді.

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За словами президента, перед зустріччю з депутатами фракції "Слуга народу", яка запланована на вечір 15 липня, він проведе окремі консультації з керівництвом Міністерства оборони. Саме після цих обговорень стане зрозуміліше, яким буде майбутній склад оборонного відомства.

Питання подальшої роботи Федорова залишається однією з головних інтриг урядового перезавантаження. Після відставки Кабінету Міністрів усі його члени автоматично перейшли у статус виконувачів обов'язків до моменту призначення нового уряду.

Нагадаємо, 14 січня Верховна Рада підтримала призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Він очолив відомство після Дениса Шмигаля та увійшов до складу уряду, який очолювала Юлія Свириденко.

Однак уже 14 липня парламент проголосував за відставку прем'єр-міністерки Юлії Свириденко разом із усім складом Кабінету Міністрів. Відповідно до українського законодавства, до формування нового уряду всі міністри продовжують виконувати свої обов'язки тимчасово.

Наразі тривають консультації щодо майбутніх кадрових призначень. Одним із ключових питань залишається саме керівництво Міністерства оборони, адже від цього рішення залежатиме подальша реалізація реформ у секторі безпеки та взаємодія України з міжнародними партнерами.

Портал "Коментарі" вже писав, що народний депутат Данило Гетманцев різко розкритикував заяви міністра оборони Михайла Федорова про боротьбу з корупцією. На думку парламентаря, спроби сформувати образ безкомпромісного борця з корупційними схемами не узгоджуються з діяльністю команди Федорова під час його роботи в Міністерстві цифрової трансформації.