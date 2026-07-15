Зеленский сделал экстренное заявление о сохранении должности в Кабмине Федоровым: детали

Президент Украины Владимир Зеленский пока не принял окончательного решения о том, сохранит ли Михаил Федоров должность министра обороны после формирования нового состава Кабинета Министров. Об этом глава государства сообщил журналистам, отвечая на вопросы кадровых изменений в правительстве.

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По словам президента, перед встречей с депутатами фракции "Слуга народа", которая запланирована вечером 15 июля, он проведет отдельные консультации с руководством Министерства обороны. Именно после этих обсуждений станет ясно, каким будет будущий состав оборонного ведомства.

Вопрос дальнейшей работы Федорова остается одной из главных интриг правительственной перезагрузки. После отставки Кабинета Министров все его члены автоматически перешли в статус исполняющих обязанности к моменту назначения нового правительства.

Напомним, 14 января Верховная Рада поддержала назначение Михаила Федорова на должность министра обороны. Он возглавил ведомство после Дениса Шмыгаля и вошел в состав правительства, возглавляемого Юлией Свириденко.

Однако уже 14 июля парламент проголосовал за отставку премьер-министра Юлии Свириденко вместе со всем составом Кабинета Министров. Согласно украинскому законодательству, до формирования нового правительства все министры продолжают выполнять свои обязанности на время.

В настоящее время продолжаются консультации по поводу будущих кадровых назначений. Одним из ключевых вопросов остается руководство Министерства обороны, ведь от этого решения будет зависеть дальнейшая реализация реформ в секторе безопасности и взаимодействие Украины с международными партнерами.

Портал "Комментарии" уже писал , что народный депутат Даниил Гетманцев резко раскритиковал заявления министра обороны Михаила Федорова о борьбе с коррупцией. По мнению парламентария, попытки сформировать образ бескомпромиссного борца по коррупционным схемам не согласовываются с деятельностью команды Федорова во время его работы в Министерстве цифровой трансформации.