Зеленський змінив Сирського на Драпатого: чому Майдан картонок знову збереться за кілька місяців

Майдан картонок може розходитися, щоб зібратися знову. Приводів, щоб зібратися може бути більш ніж достатньо. Головне відкрите питання чи став Федоров новим лідером цього Майдану. Про це розповів керівник аналітичного центру Ділова столиця Вадим Денисенко.

Протести в Україні. Фото: з відкритих джерел

"Нинішній Майдан, як і пронабушний Майдан – це політичне входження нового покоління в політику. На жаль, за 30 років незалежності ми не навчилися вести діалог поза вулицею. І нинішні протести — це копіювання тих патернів, які є в суспільстві. А матюки в слоганах і кричалках, які дратують багатьох – це новояз нового покоління, яке в своєму радикалізмі іде далі за попередників. Кожне масове явище виробляє свій новояз. Це не погано і не добре. Це обʼєктивна реальність будь-якої революційної ситуації", – зазначив політолог.

За його словами, реальні цифри ми побачимо десь за пару тижнів, але зараз ми можемо чітко говорити: всеукраїнську повістку дня можуть навʼязувати лише дві структури: президент, але виключно через призму зовнішньо-політичної діяльності, та антикорупціонери через монополію на право визначення корупції та корупціонерів. Цей картонковий Майдан величезна перемога антикорупціонерів.

Безумовно, цей майдан не був спланований і був виключно спонтанним, але він дав величезну перевагу антикорупціонерам, які, з великою долею імовірності, отримали потенційного лідера, можливо намацавши основу для наративноі рамки за межами теми корупції (розширили ідеологічну базу) і, що особливо важливо, отримали контроль над вулицею, яку панічно боїться влада. Між іншим, як мені здається, просто не розуміючи, природи цього явища.

"З великою долею імовірності можна прогнозувати, що наступний картковий майдан збереться за кілька місяців, тижнів теж не можемо виключати. Прискоривши звільнення Сирського, Зеленський лише тимчасово випустить пар. Електоральна логіка, в якій живе Україна, обовʼязково призведе до повторення двічі вдалого Майдану", – вважає Вадим Денисенко.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Драпатий зробив першу заяву після призначення: що пообіцяв змінити.



