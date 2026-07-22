Зеленський змінив Сирського на Драпатого: чому Майдан картонок знову збереться за кілька місяців

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Кравцев Сергей
Майдан картонок може розходитися, щоб зібратися знову. Приводів, щоб зібратися може бути більш ніж достатньо. Головне відкрите питання чи став Федоров новим лідером цього Майдану. Про це розповів керівник аналітичного центру Ділова столиця Вадим Денисенко.
Протести в Україні. Фото: з відкритих джерел
За його словами, реальні цифри ми побачимо десь за пару тижнів, але зараз ми можемо чітко говорити: всеукраїнську повістку дня можуть навʼязувати лише дві структури: президент, але виключно через призму зовнішньо-політичної діяльності, та антикорупціонери через монополію на право визначення корупції та корупціонерів. Цей картонковий Майдан величезна перемога антикорупціонерів.
Безумовно, цей майдан не був спланований і був виключно спонтанним, але він дав величезну перевагу антикорупціонерам, які, з великою долею імовірності, отримали потенційного лідера, можливо намацавши основу для наративноі рамки за межами теми корупції (розширили ідеологічну базу) і, що особливо важливо, отримали контроль над вулицею, яку панічно боїться влада. Між іншим, як мені здається, просто не розуміючи, природи цього явища.
Також видання "Коментарі" повідомляло – Драпатий зробив першу заяву після призначення: що пообіцяв змінити.