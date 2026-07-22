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Зеленский сменил Сырского на Драпатого: почему Майдан картонок снова соберется через несколько месяцев

Эта площадь не была спланирована и была исключительно спонтанной, но она дала огромное преимущество антикоррупционерам

22 июля 2026, 07:03
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Кравцев Сергей

Площадь картонок может расходиться, чтобы собраться снова. Поводов, чтобы собраться может быть предостаточно. Главный открытый вопрос стал Федоров новым лидером этого Майдана. Об этом рассказал руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко.

Зеленский сменил Сырского на Драпатого: почему Майдан картонок снова соберется через несколько месяцев

Протесты в Украине. Фото: из открытых источников

"Нынешний Майдан, как и пронабушенный Майдан – это политическое вхождение нового поколения в политику. К сожалению, за 30 лет независимости мы не научились вести диалог вне улицы. И нынешние протесты – это копирование тех паттернов, которые есть в обществе. А матерные слова в слоганах и кричалках, которые раздражают многих – это новояз нового поколения, которое в своем радикализме идет дальше предшественников. Каждое массовое явление вырабатывает свой новояз. Это не плохо и не хорошо. Это объективная реальность любой революционной ситуации", – отметил политолог.

По его словам, реальные цифры мы увидим где-то через пару недель, но сейчас мы можем четко говорить: всеукраинскую повестку дня могут навязывать только две структуры: президент, но исключительно через призму внешнеполитической деятельности и антикоррупционеры через монополию на право определения коррупции и коррупционеров. Этот картонный Майдан – огромная победа антикоррупционеров.

Безусловно, эта площадь не была спланирована и была исключительно спонтанной, но она дала огромное преимущество антикоррупционерам, которые, с большой долей вероятности, получили потенциального лидера, возможно нащупав основу для нарративной рамки за пределами темы коррупции (расширили идеологическую базу) и, что особенно важно. Между прочим, как мне кажется, просто не понимая природы этого явления.

"С большой долей вероятности можно прогнозировать, что следующая карточная площадь соберется через несколько месяцев, недель тоже не можем исключать. Ускорив увольнение Сырского, Зеленский только временно выпустит пар. Электоральная логика, в которой живет Украина, обязательно приведет к повторению дважды удачного Майдана", – считает Вадим Денисенко.

Также издание "Комментарии" сообщало – Драпатий сделал первое заявление после назначения: что пообещал изменить.




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