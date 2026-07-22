Зеленский сменил Сырского на Драпатого: почему Майдан картонок снова соберется через несколько месяцев

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Кравцев Сергей
Площадь картонок может расходиться, чтобы собраться снова. Поводов, чтобы собраться может быть предостаточно. Главный открытый вопрос стал Федоров новым лидером этого Майдана. Об этом рассказал руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко.
Протесты в Украине. Фото: из открытых источников
По его словам, реальные цифры мы увидим где-то через пару недель, но сейчас мы можем четко говорить: всеукраинскую повестку дня могут навязывать только две структуры: президент, но исключительно через призму внешнеполитической деятельности и антикоррупционеры через монополию на право определения коррупции и коррупционеров. Этот картонный Майдан – огромная победа антикоррупционеров.
Безусловно, эта площадь не была спланирована и была исключительно спонтанной, но она дала огромное преимущество антикоррупционерам, которые, с большой долей вероятности, получили потенциального лидера, возможно нащупав основу для нарративной рамки за пределами темы коррупции (расширили идеологическую базу) и, что особенно важно. Между прочим, как мне кажется, просто не понимая природы этого явления.
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