"Зеленский сорвался": эксперт назвал главный страх президента

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал масштабные изменения в Кабмине – правительство уйдет в отставку. Обсуждают кандидатуры на должность премьера. Некоторые министры могут снова прийти на свои должности, других — уволят.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Политолог Владимир Цыбулько проанализировал возможные изменения и отметил, что эти кадровые перестановки и являются сигналом об изменении политики. Так, например, планы восстановить полноценное аграрное министерство, аграрной политики, по словам эксперта, означает, что власти признают, что аграрный сектор снова является отдельным стратегическим направлением.

Также, как пояснил Цыбулько, некоторые новые конфигурации показывают, что эксперимент по мегаминистерствам, объединение и поглощение себя исчерпал и был неудачным.

"Можно сказать, что ставка на более способных работать в системе исполнительной власти, то есть хороших исполнителей, хороших технократических управленцев начинает срабатывать именно в ситуации, когда если страна входит в выборы, ей не нужны провалы в управлении исполнительной власти", — убежден он.

Относительно изменений премьера и ключевых фигур на должность эксперт отметил, что это "вилами по воде". По его словам, Зеленский всегда совершает большое покушение, а затем от этого покушения разлетаются очень мелкие брызги и недалеко.

"Все-таки мне кажется, что у него есть определенный страх ее глубинных изменений. Самый главный страх — это страх ревизии действий его ставленников на должностях министров. То есть, если новые ставленники начнут разбирать деяния предшественников, там вылезут такие скелеты из шкафов, и они так быстро начнут бегать по медиапространству, что фактически политике, хотя бы из-за мощной парламентской партии”, — подытожил эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему, по мнению нардепа Разумкова, смена правительства не решит проблемы страны.