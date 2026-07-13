"Зеленский сорвался": эксперт назвал главный страх президента

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Кречмаровская Наталия
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал масштабные изменения в Кабмине – правительство уйдет в отставку. Обсуждают кандидатуры на должность премьера. Некоторые министры могут снова прийти на свои должности, других — уволят.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Политолог Владимир Цыбулько проанализировал возможные изменения и отметил, что эти кадровые перестановки и являются сигналом об изменении политики. Так, например, планы восстановить полноценное аграрное министерство, аграрной политики, по словам эксперта, означает, что власти признают, что аграрный сектор снова является отдельным стратегическим направлением.
Также, как пояснил Цыбулько, некоторые новые конфигурации показывают, что эксперимент по мегаминистерствам, объединение и поглощение себя исчерпал и был неудачным.
Относительно изменений премьера и ключевых фигур на должность эксперт отметил, что это "вилами по воде". По его словам, Зеленский всегда совершает большое покушение, а затем от этого покушения разлетаются очень мелкие брызги и недалеко.
Напомним: портал "Комментарии" писал, почему, по мнению нардепа Разумкова, смена правительства не решит проблемы страны.