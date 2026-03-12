Зеленський жорстко прирівняв Орбана до Путіна: озвучено різкий ультиматум

Президент України Володимир Зеленський різко відреагував на позицію прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, зазначивши, що підхід угорського лідера дедалі більше нагадує політику Кремля. В інтерв’ю виданню Politico український президент підкреслив, що між Орбаном і президентом РФ Володимиром Путіним існує лише одна принципова різниця — Угорщина поки що не застосовує проти України військову силу.

Фото: з відкритих джерел

За словами Зеленського, Будапешт систематично перешкоджає реалізації ключових ініціатив, спрямованих на стримування російської агресії. Йдеться про блокування санкційних пакетів ЄС, обмеження транзиту озброєння через угорську територію та затримку фінансової і військової допомоги Києву. Президент наголосив, що такі дії фактично зміцнюють позиції Москви на міжнародній арені.

"Він блокує гроші, стримує постачання зброї, перекриває наш шлях до ЄС та наш шлях розвитку. Крім того, він поширює російські наративи", — заявив Зеленський, підкреслюючи, що позиція Орбана завдає шкоди українським інтересам.

На запитання журналістів, чи можна розглядати Орбана як союзника Путіна, Зеленський відповів ствердно, відзначивши, що дії угорського прем’єра практично збігаються з інтересами Москви, за винятком прямого військового втручання.

Президент додав, що наразі не підтримує прямого контакту з Орбаном. Востаннє Зеленський намагався передати запрошення на зустріч через прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо 27 лютого. За його словами, Фіцо спочатку погодився допомогти з організацією переговорів, але пізніше перестав виходити на зв’язок.

