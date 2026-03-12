logo

Зеленский жестко приравнял Орбана к Путину: озвучен резкий ультиматум

Президент сообщил, что сейчас не ведет прямого общения с Орбаном, но передал приглашение на встречу через словацкого премьера Роберта Фицо

12 марта 2026, 10:30
Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, отметив, что подход венгерского лидера все больше напоминает политику Кремля. В интервью изданию Politico украинский президент подчеркнул, что между Орбаном и президентом РФ Владимиром Путиным существует только одна принципиальная разница — Венгрия пока не применяет против Украины военную силу.

Зеленский жестко приравнял Орбана к Путину: озвучен резкий ультиматум

Фото: из открытых источников

По словам Зеленского, Будапешт систематически препятствует реализации ключевых инициатив, направленных на сдерживание российской агрессии. Речь идет о блокировании санкционных пакетов ЕС, ограничении транзита вооружения через венгерскую территорию и задержке финансовой и военной помощи Киеву. Президент подчеркнул, что подобные действия фактически укрепляют позиции Москвы на международной арене.

"Он блокирует деньги, сдерживает поставки оружия, перекрывает наш путь в ЕС и наш путь развития. Кроме того, он распространяет российские нарративы", — заявил Зеленский, подчеркивая, что позиция Орбана наносит ущерб украинским интересам.

На вопрос журналистов, можно ли рассматривать Орбана как союзника Путина, Зеленский ответил утвердительно, отметив, что действия венгерского премьера практически совпадают с интересами Москвы, за исключением прямого военного вмешательства.

Президент добавил, что пока не поддерживает прямой контакт с Орбаном. В последний раз Зеленский пытался передать приглашение на встречу через премьер-министра Словакии Роберта Фицо 27 февраля. По его словам, Фицо сначала согласился помочь с организацией переговоров, но позже перестал выходить на связь.

Портал "Комментарии" уже писал , что в Минаби произошла атака на школу для девушек, которая, вероятно, связана с использованием США устаревших разведывательных данных. Такую информацию опубликовало агентство Reuters, ссылаясь на два источника, осведомленных о ситуации.



