Кравцев Сергей
Президент Владимир Зеленский в 2022 году якобы был готов передать Донбасс России ради прекращения войны. Соответствующее заявление в интервью одиозному американскому журналисту Такеру Карлсону сделала бывшая пресс-секретарь президента Юлия Мендель. В Офисе президента опровергли эту информацию, указав на полную непричастность экс-спикерши к переговорам и выразив сомнения относительно адекватности ее состояния.
Юлия Мендель.
Юлия Мендель отметила, что украинская делегация на переговорах в Стамбуле весной 2022 года якобы была готова дать "зеленый свет" на все "хотелки" Кремля, ради прекращения войны. Экс-спикерша не привела никаких доказательств, ссылаясь исключительно на разговоры с неназванными лицами, которые якобы непосредственно представляли Украину в Стамбуле.
На Банковой категорически отвергли слова бывшего спикера Зеленского. Там подчеркнули, что Мендель не имела никакого доступа к принятию государственных решений и не была причастна к переговорному процессу. В ОП также прямо поставили под сомнение адекватность ее заявлений.
Обращает на себя внимание, что площадкой для громких заявлений Мендель выбрала Такера Карлсона – известного своей систематической антиукраинской риторикой, оправданием российской агрессии и резкой критикой военной помощи Украине. Карлсон неоднократно бывал в России, где взял большое комплиментарное интервью у Владимира Путина и у идеолога "русского мира" Александра Дугина.
