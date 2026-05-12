Зеленский собирался отдать Донбасс в 2022 году: в ОП отреагировали на взрывное интервью Мендель

Президент Владимир Зеленский в 2022 году якобы был готов передать Донбасс России ради прекращения войны. Соответствующее заявление в интервью одиозному американскому журналисту Такеру Карлсону сделала бывшая пресс-секретарь президента Юлия Мендель. В Офисе президента опровергли эту информацию, указав на полную непричастность экс-спикерши к переговорам и выразив сомнения относительно адекватности ее состояния.

Юлия Мендель отметила, что украинская делегация на переговорах в Стамбуле весной 2022 года якобы была готова дать "зеленый свет" на все "хотелки" Кремля, ради прекращения войны. Экс-спикерша не привела никаких доказательств, ссылаясь исключительно на разговоры с неназванными лицами, которые якобы непосредственно представляли Украину в Стамбуле.

"Я разговаривала с людьми, которые представляли Украину на переговорах в Стамбуле в 2022 году. И мне подробно объяснили, что они согласились на все. Более того, очень важно, они сказали, что Зеленский лично согласился отдать Донбасс", – отметила Юлия Мендель.

На Банковой категорически отвергли слова бывшего спикера Зеленского. Там подчеркнули, что Мендель не имела никакого доступа к принятию государственных решений и не была причастна к переговорному процессу. В ОП также прямо поставили под сомнение адекватность ее заявлений.

"Эта дама не участвовала в переговорах, не участвовала в принятии решений, давно не в себе, а кто ей там что рассказывает и было ли это на самом деле – комментировать несерьезно", – прокомментировали журналистам в ОП.

Обращает на себя внимание, что площадкой для громких заявлений Мендель выбрала Такера Карлсона – известного своей систематической антиукраинской риторикой, оправданием российской агрессии и резкой критикой военной помощи Украине. Карлсон неоднократно бывал в России, где взял большое комплиментарное интервью у Владимира Путина и у идеолога "русского мира" Александра Дугина.

