Главная Новости Политика Украины 2026 Зеленский ввел санкции против экс-главы ОП: детали
НОВОСТИ

Зеленский ввел санкции против экс-главы ОП: детали

Экс-глава ОП Богдан попал под санкции на 10 лет

2 мая 2026, 19:41
Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский подписал решение о введении санкций против пяти лиц, среди которых – бывший глава Офиса президента Андрей Богдан и представители российского спортивного истеблишмента. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Владимир Зеленский и Андрей Богдан. Фото: из открытых источников

Санкции введены по представлению СНБО Украины сроком на 10 лет. В санкционный список также вошли бизнесмен Богдан Пукиш, связанный с Виктором Медведчуком, российский менеджер Алан Кирюхин, а также спортивные функционеры Станислав Поздняков и Михаил Мамиашвили.

По оценке властей, их деятельность представляет угрозу национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины. Ограничения включают блокировку активов, запрет на торговые операции, аннулирование лицензий, а также запрет на участие в приватизации государственного имущества. Отдельным пунктом предусмотрено бессрочное лишение государственных наград.

Особое внимание привлекло включение в список Андрея Богдана – одного из ключевых соратников Зеленского в начале его президентства. Юрист по образованию и бывший адвокат Игоря Коломойского, Богдан сыграл важную роль в избирательной кампании 2019 года и возглавил сначала Администрацию президента, а затем новосозданный Офис.

Однако уже в феврале 2020 года он был уволен, уступив должность Андрею Ермаку. До этого Богдан также подпадал под люстрацию из-за работы в правительстве Николая Азарова.

Решение о санкциях сигнализирует о готовности украинской власти применять жесткие меры не только к внешним, но и к внутренним фигурам, если их деятельность рассматривается как угроза государству.

Источник: https://president.gov.ua/news/prezident-uviv-u-diyu-novij-paket-sankcij-proti-pyati-osib-y-104205
