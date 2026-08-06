Зеленський втратив відчуття небезпеки: президенту нагадали, що “він не цар”

У липні Верховна Рада затвердила новий склад Кабміну, однак деякі посадовці лише виконують обов’язки — їхні кандидатури президент України Володимир Зеленський не подав парламенту. Відповідно, вони не були призначені.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Ніна Южаніна переконана, що зараз влада має більше діяти, більш рішучих кроків.

“Не треба хизуватися самими собою, треба робити правильні призначення, шукати професійних людей. Тобто співпрацювати як єдиний монолітний кулак для того, щоби рухатися вперед, а не назад”, — зазначила вона.

Южаніна пояснила невнесення кандидатури міністра оборони та міністра закордонних справ тим, що “у Зеленського відсутнє відчуття небезпеки.

“Він має відчувати, наскільки небезпечно втрачати час. І не тільки тому, що на вулицю виходять молоді люди, які це вимагають, хоча це теж дуже вагомий аргумент. Треба дослухатися до людей, бо може бути різна ситуація і вона буде не на користь нашим державним інтересам. Терпіння людей за 7 років теж вимотано, особливо за роки широкомасштабної війни. Мені здається, він цього не відчуває. А люди, які поряд з ним, намагаються йому не говорити про це, не підказувати правильні кроки, які насправді треба робити”, — зазначила політик.

На думку нардепки, кадрові пертурбації взагалі не мають ніякої логіки. Насторожує те, президент не виніс уроки, що якщо така велика кількість людей в його команді фігурує в корупційних скандалах і буде відповідати найближчим часом, то не можна робити одні та самі помилки, нібито підтримуючи таку людину, пояснила вона.

Політик припустила, що можливо Зеленський зобов’язаний чимось цим людям, або він принципово не хоче, щоб про людей, які працювали з ним, поставало питання про причетність до корупційних схем.

“Тобто він просто йде на захист, не усвідомлюючи наскільки це неправильно і наскільки це обурює суспільство. От тут головне, що він не цар і він не може вирішувати питання поза законом і поза системами, які мають працювати”, — підсумувала народна депутатка.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому на Зеленського посипалась нищівна критика.



