Зеленський втратив відчуття небезпеки: президенту нагадали, що “він не цар”

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
У липні Верховна Рада затвердила новий склад Кабміну, однак деякі посадовці лише виконують обов’язки — їхні кандидатури президент України Володимир Зеленський не подав парламенту. Відповідно, вони не були призначені.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Народна депутатка Ніна Южаніна переконана, що зараз влада має більше діяти, більш рішучих кроків.
Южаніна пояснила невнесення кандидатури міністра оборони та міністра закордонних справ тим, що “у Зеленського відсутнє відчуття небезпеки.
На думку нардепки, кадрові пертурбації взагалі не мають ніякої логіки. Насторожує те, президент не виніс уроки, що якщо така велика кількість людей в його команді фігурує в корупційних скандалах і буде відповідати найближчим часом, то не можна робити одні та самі помилки, нібито підтримуючи таку людину, пояснила вона.
Політик припустила, що можливо Зеленський зобов’язаний чимось цим людям, або він принципово не хоче, щоб про людей, які працювали з ним, поставало питання про причетність до корупційних схем.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому на Зеленського посипалась нищівна критика.