Зеленский потерял чувство опасности: президенту напомнили, что "он не царь"

В июле Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина, однако некоторые должностные лица только выполняют обязанности – их кандидатуры президент Украины Владимир Зеленский не подал парламенту. Соответственно они не были назначены.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Нина Южанина убеждена, что сейчас власть должна больше действовать, более решительных шагов.

"Не надо кичиться самими собой, надо делать правильные назначения, искать профессиональных людей. То есть сотрудничать как единый монолитный кулак для того, чтобы двигаться вперед, а не назад", — отметила она.

Южанина объяснила невнесение кандидатуры министра обороны и министра иностранных дел тем, что у Зеленского отсутствует чувство опасности.

"Он должен чувствовать, насколько опасно терять время. И не только потому, что на улицу выходят молодые люди, которые это требуют, хотя это тоже очень весомый аргумент. Надо прислушиваться к людям, потому что может быть разная ситуация и она будет не в пользу нашим государственным интересам. Терпение людей за 7 лет тоже вымотано, особенно за годы широкомасштабной войны. Мне кажется, он этого не ощущает. А люди, которые рядом с ним, пытаются ему не говорить об этом, не подсказывать правильные шаги, которые действительно нужно делать”, — отметила политик.

По мнению нардепки, кадровые пертурбации вообще не имеют никакой логики. Настораживает то, что президент не извлек уроки, что если такое большое количество людей в его команде фигурирует в коррупционных скандалах и будет отвечать в ближайшее время, то нельзя делать одни и те же ошибки, якобы поддерживая такого человека, пояснила она.

Политик предположила, что возможно Зеленский обязан чем-то этим людям, или он принципиально не хочет, чтобы о работавших с ним людях вставал вопрос о причастности к коррупционным схемам.

"То есть он просто идет на защиту, не осознавая, насколько это неправильно и насколько это возмущает общество. Вот здесь главное, что он не царь и он не может решать вопрос вне закона и вне систем, которые должны работать", — подытожила народная депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему на Зеленского посыпалась сокрушительная критика.



