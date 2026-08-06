Зеленский потерял чувство опасности: президенту напомнили, что "он не царь"

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Кречмаровская Наталия
В июле Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина, однако некоторые должностные лица только выполняют обязанности – их кандидатуры президент Украины Владимир Зеленский не подал парламенту. Соответственно они не были назначены.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Народная депутат Нина Южанина убеждена, что сейчас власть должна больше действовать, более решительных шагов.
Южанина объяснила невнесение кандидатуры министра обороны и министра иностранных дел тем, что у Зеленского отсутствует чувство опасности.
По мнению нардепки, кадровые пертурбации вообще не имеют никакой логики. Настораживает то, что президент не извлек уроки, что если такое большое количество людей в его команде фигурирует в коррупционных скандалах и будет отвечать в ближайшее время, то нельзя делать одни и те же ошибки, якобы поддерживая такого человека, пояснила она.
Политик предположила, что возможно Зеленский обязан чем-то этим людям, или он принципиально не хочет, чтобы о работавших с ним людях вставал вопрос о причастности к коррупционным схемам.
Напомним: портал "Комментарии" писал, почему на Зеленского посыпалась сокрушительная критика.