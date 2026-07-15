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“Зеленський впав в істерику”: що насправді відбувається

Російська пропаганда поширює черговий фейк про президента України Володимира Зеленського

15 липня 2026, 20:49
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Кречмаровская Наталия

Ворожі пропагандисти намагаються розхитати внутрішню ситуацію в Україні, посіяти паніку та зневіру у президенті України Володимирі Зеленському. Росіяни поширюють черговий фейк, посилаючись нібито на інформацію західних медіа. 

“Зеленський впав в істерику”: що насправді відбувається

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

У Центрі стратегічних комунікацій повідомили, що пропагандисти РФ поширюють неправдиву інформацію. Тиражують, що нібито “після взяття росіянами Костянтинівки та ударів по українських тилах президент України Володимир Зеленський “впав в істерику”, через що йому довелося викликати лікарів”. Таку неправдиву інформацію поширює топпропагандист Кремля Кисельов з посиланням на видання L’AntiDiplomatico.

“Насправді: ця історія не має жодного підтвердження. Її першоджерелом стали російські пропагандистські ресурси та Z-блогери, які посилалися на анонімні “джерела”. Жодне українське медіа чи офіційна особа такої інформації не повідомляли. Кисельов для “підтвердження” цитує італійський сайт L'AntiDiplomatico, однак це видання давно відоме поширенням проросійської дезінформації. Дослідники DisinfoLab відносять його до ключових прокремлівських ресурсів в Італії, а фактчекери неодноразово спростовували його фейки про Бучу, Ізюм, “біолабораторії” та інші кремлівські наративи”, — йдеться в повідомленні. 

Аналітики Центру зазначають, що маніпуляція базується й на неправдивому твердженні про “захоплення Костянтинівки”. Наголошують, насправді місто не перебуває під контролем російських військ. За даними аналітиків, Сили оборони України продовжують утримувати центральну та північно-західну частини міста, а бої тривають.

“Сам Володимир Зеленський уже іронічно відповів на заяви Кремля про нібито захоплення Костянтинівки: якщо Росія справді контролює місто, то Путін може приїхати туди на зустріч із ним. Такі фейки кремль використовує, щоб створити образ "паніки" в українському керівництві та переконати аудиторію в нібито неминучій поразці України. Насправді ж вони спираються на анонімні джерела, пропагандистські медіа та не мають жодних достовірних доказів”, — підсумували в Центрі. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як Зеленський може створити собі ще більшого конкурента. 



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Джерело: https://t.me/spravdi/56815
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