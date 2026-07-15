"Зеленский впал в истерику": что на самом деле происходит

Вражеские пропагандисты пытаются расшатать внутреннюю ситуацию в Украине, посеять панику и разочарование в президенте Украины Владимире Зеленском. Россияне распространяют очередной фейк, ссылаясь якобы на информацию западных медиа.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

В Центре стратегических коммуникаций сообщили, что пропагандисты РФ распространяют ложную информацию. Тиражируют, что якобы "после взятия россиянами Константиновки и ударов по украинским тылам президент Украины Владимир Зеленский "впал в истерику", из-за чего ему пришлось вызывать врачей". Такую ложную информацию распространяет топ-пропагандист Кремля Киселев со ссылкой на издание L'AntiDiplomatico.

"На самом деле: эта история не имеет никакого подтверждения. Ее первоисточником стали российские пропагандистские ресурсы и Z-блоггеры, которые ссылались на анонимные "источники". Ни одно украинское медиа или официальное лицо такой информации не сообщали. Киселев для "подтверждения" цитирует итальянский сайт L'AntiDiplomatic". Исследователи DisinfoLab относят его к ключевым прокремлевским ресурсам в Италии, а факт чекеры неоднократно опровергали его фейки о Буче, Изюме, “биолаборатории” и других кремлевских нарративах”, — говорится в сообщении.

Аналитики Центра отмечают, что манипуляция базируется и на ложном утверждении о "захвате Константиновки". Отмечают, что на самом деле город не находится под контролем российских войск. По данным аналитиков, Силы обороны Украины продолжают удерживать центральную и северо-западную части города, а бои продолжаются.

"Сам Владимир Зеленский уже иронически ответил на заявления Кремля о якобы захвате Константиновки: если Россия действительно контролирует город, то Путин может приехать туда на встречу с ним. Такие фейки кремль использует, чтобы создать образ "паники" в украинском руководстве и убедить аудиторию в якобы неминуемом поражении Украины. На самом же деле они опираются на анонимные источники, пропагандистские медиа и не имеют никаких достоверных доказательств", — подытожили в Центре.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как Зеленский может создать себе еще большего конкурента.