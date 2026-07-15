"Зеленский впал в истерику": что на самом деле происходит

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Кречмаровская Наталия
Вражеские пропагандисты пытаются расшатать внутреннюю ситуацию в Украине, посеять панику и разочарование в президенте Украины Владимире Зеленском. Россияне распространяют очередной фейк, ссылаясь якобы на информацию западных медиа.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
В Центре стратегических коммуникаций сообщили, что пропагандисты РФ распространяют ложную информацию. Тиражируют, что якобы "после взятия россиянами Константиновки и ударов по украинским тылам президент Украины Владимир Зеленский "впал в истерику", из-за чего ему пришлось вызывать врачей". Такую ложную информацию распространяет топ-пропагандист Кремля Киселев со ссылкой на издание L'AntiDiplomatico.
Аналитики Центра отмечают, что манипуляция базируется и на ложном утверждении о "захвате Константиновки". Отмечают, что на самом деле город не находится под контролем российских войск. По данным аналитиков, Силы обороны Украины продолжают удерживать центральную и северо-западную части города, а бои продолжаются.
Напомним: портал "Комментарии" писал, как Зеленский может создать себе еще большего конкурента.