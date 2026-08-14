“Зеленський виявився зрадником”: що насправді стоїть за гучним скандалом з Поляковою

Днями українська співачка Оля Полякова дала інтерв’ю, яке спричинило гучний скандал. Вона розкритикувати ситуацію в країні і заявила, що як у концтаборі.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Український журналіст Віталій Портников переконаний, що це не просто такий емоційний спіч, це чітка технологія, яка говорить про підготовку до виборів.

Він пояснив, що це підготовка до виборів тих політичних груп, які зберегли програму угодовства з Росією, і не можуть зрозуміти, як цю програму реалізувати. Адже, за його словами, якихось реальних рейтингових політичних діячів, які були б готові цю програму реалізувати, немає.

“У 2019 році був симбіоз людей, які були прихильниками Зеленського — очікування були різними. Серед них і ті, хто сподівався, що Зеленський домовиться з Путіним про мир. Зеленський не виправдав їхніх очікувань. Він не став капітулювати. Він захищає Україну як верховний головнокомандувач. Він б'є по Росії, як верховний головнокомандувач дає такі накази. Це абсолютно не та людина, за яку вони голосували. Це зрадник їхніх очікувань”, — пояснив журналіст.

За його словами, Зеленський став зрадником і для Путіна, адже лідер Кремля сподівався, що Зеленський капітулює, так і для цих людей, для колективної Олі Полякової.

“Тепер питання, кому потрібно озвучувати ті тези, які повертають нас до 2019 року, що це українська влада хоче продовження війни. Очевидно, що якщо це буде робити проросійський політик з ОПЗЖ, він не отримує прихильності в суспільстві… Потрібний популярний, особливо серед людей молоді та середнього віку, діяч шоу-бізнесу”, — пояснив експерт.

За його словами, поява Полякової — не випадкова. Він переконаний, що це не емоційна реакція, це розкрутка політичного проєкту.

Не сумнівайтеся в тому, не робіть з Полякової якусь емоційну жінку, яка просто пішла і не знала, що вона горить. Вона точно знала, що вона горить. Вона готувалася до того. Будуть ще наступні події. Це теж частина війни”, — підсумував журналіст.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що не Зеленський, за словами Портникова, врятував Україну від зникнення.



