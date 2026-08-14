“Зеленський виявився зрадником”: що насправді стоїть за гучним скандалом з Поляковою

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Кречмаровская Наталия
Днями українська співачка Оля Полякова дала інтерв’ю, яке спричинило гучний скандал. Вона розкритикувати ситуацію в країні і заявила, що як у концтаборі.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Український журналіст Віталій Портников переконаний, що це не просто такий емоційний спіч, це чітка технологія, яка говорить про підготовку до виборів.
Він пояснив, що це підготовка до виборів тих політичних груп, які зберегли програму угодовства з Росією, і не можуть зрозуміти, як цю програму реалізувати. Адже, за його словами, якихось реальних рейтингових політичних діячів, які були б готові цю програму реалізувати, немає.
За його словами, Зеленський став зрадником і для Путіна, адже лідер Кремля сподівався, що Зеленський капітулює, так і для цих людей, для колективної Олі Полякової.
За його словами, поява Полякової — не випадкова. Він переконаний, що це не емоційна реакція, це розкрутка політичного проєкту.
Не сумнівайтеся в тому, не робіть з Полякової якусь емоційну жінку, яка просто пішла і не знала, що вона горить. Вона точно знала, що вона горить. Вона готувалася до того. Будуть ще наступні події. Це теж частина війни”, — підсумував журналіст.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що не Зеленський, за словами Портникова, врятував Україну від зникнення.