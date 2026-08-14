На днях украинская певица Оля Полякова дала интервью, вызвавшее громкий скандал. Она раскритиковала ситуацию в стране и заявила, что как в концлагере.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Украинский журналист Виталий Портников убежден, что это не просто такой эмоциональный жар, это четкая технология, которая говорит о подготовке к выборам.

Он пояснил, что это подготовка к выборам политических групп, которые сохранили программу соглашения с Россией, и не могут понять, как эту программу реализовать. Ведь, по его словам, каких-либо реальных рейтинговых политических деятелей, которые были бы готовы эту программу реализовать, нет.

"В 2019 году был симбиоз людей, которые были сторонниками Зеленского — ожидания были разными. Среди них и те, кто надеялся, что Зеленский договорится с Путиным о мире. Зеленский не оправдал их ожиданий. Он не стал капитулировать. Он защищает Украину как верховный главнокомандующий. Он бьет по России как верховный главнокомандующий дает такие приказы. Это совершенно не тот человек, за которого они голосовали. Это предатель их ожиданий", – объяснил журналист.

По его словам, Зеленский стал предателем и для Путина, ведь лидер Кремля надеялся, что Зеленский капитулирует, так и для этих людей, для коллективной Оли Поляковой.

"Теперь вопрос, кому нужно озвучивать те тезисы, которые возвращают нас к 2019 году, что это украинские власти хотят продолжения войны. Очевидно, что если это будет делать пророссийский политик из ОПЗЖ, он не получает привязанности в обществе… Нужен популярный, особенно среди людей молодежи и средних лет, деятель шоу-бизнеса”, — пояснил эксперт.

По его словам, появление Поляковой – не случайно. Он уверен, что это не эмоциональная реакция, это раскрутка политического проекта.

Не сомневайтесь в том, не делайте из Поляковой какую-нибудь эмоциональную женщину, которая просто ушла и не знала, что она горит. Она точно знала, что горит. Она готовилась к этому. Будут еще следующие события. Это тоже часть войны”, — подытожил журналист.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что не Зеленский, по словам Портникова, спас Украину от исчезновения.



