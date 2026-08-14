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Кречмаровская Наталия
На днях украинская певица Оля Полякова дала интервью, вызвавшее громкий скандал. Она раскритиковала ситуацию в стране и заявила, что как в концлагере.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Украинский журналист Виталий Портников убежден, что это не просто такой эмоциональный жар, это четкая технология, которая говорит о подготовке к выборам.
Он пояснил, что это подготовка к выборам политических групп, которые сохранили программу соглашения с Россией, и не могут понять, как эту программу реализовать. Ведь, по его словам, каких-либо реальных рейтинговых политических деятелей, которые были бы готовы эту программу реализовать, нет.
По его словам, Зеленский стал предателем и для Путина, ведь лидер Кремля надеялся, что Зеленский капитулирует, так и для этих людей, для коллективной Оли Поляковой.
По его словам, появление Поляковой – не случайно. Он уверен, что это не эмоциональная реакция, это раскрутка политического проекта.
Не сомневайтесь в том, не делайте из Поляковой какую-нибудь эмоциональную женщину, которая просто ушла и не знала, что она горит. Она точно знала, что горит. Она готовилась к этому. Будут еще следующие события. Это тоже часть войны”, — подытожил журналист.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что не Зеленский, по словам Портникова, спас Украину от исчезновения.