Зеленський висловся про можливе звільнення Залужного: чи буде скандал

Президент Володимир Зеленський висловився з приводу критики з боку посла України у Великій Британії Валерія Залужного та заявив, що не має наміру втягуватися у політичні дискусії під час війни. Свою думку президент озвучив в інтерв'ю німецькому виданню Tagesschau.

Володимир Зеленський та Валерій Залужний. Фото: з відкритих джерел

На питання, чи вже почалася "якась передвиборча кампанія" на тлі заяв Залужного, президент порадив звернутися із цим питанням до самого посла.

Водночас Володимир Зеленський підтвердив, що чув критику на свою адресу, але наголосив: зараз не час для політики, адже країна перебуває у стані війни.

"Це моя позиція. Інші вирішили інакше. Ми вільна країна. Ми боремося за незалежність і свободу", — додав Володимир Зеленський.

Також журналіст уточнив, чи залишиться Залужний на посаді посла України у Великій Британії, адже саме президент має повноваження призначати та звільнити послів.

При цьому президент запитав у відповідь: "склалося враження, що я хотів його звільнити?".

На що інтерв'юер нагадав, що Залужний звинувачує зокрема президента у помилках при плануванні контрнаступу.

На це Володимир Зеленський зауважив, що всім відома його відповідь на ці питання і він проти того, щоб починати політичні розбірки серед війни.

"Я поважаю нашу армію і поважаю те, як вона боролася на різних етапах війни проти Росії протягом усіх цих років. Більше я нічого не можу сказати. Я не хочу заглиблюватися в цю історію. Мене це не особливо цікавить", — підсумував Зеленський.

