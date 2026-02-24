Зеленский высказался о возможном увольнении Залужного: будет ли скандал

Президент Владимир Зеленский высказался по поводу критики со стороны посла Украины в Великобритании Валерия Залужного и заявил, что не намерен вовлекаться в политические дискуссии во время войны. Свое мнение президент озвучил в интервью немецкому изданию Tagesschau.

Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

На вопрос, началась ли "какая-то предвыборная кампания" на фоне заявлений Залужного, президент посоветовал обратиться с этим вопросом к самому послу.

В то же время Владимир Зеленский подтвердил, что слышал критику в свой адрес, но подчеркнул, что сейчас не время для политики, ведь страна находится в состоянии войны.

"Это моя позиция. Другие решили по-другому. Мы свободная страна. Мы боремся за независимость и свободу", — добавил Владимир Зеленский.

Также журналист уточнил, останется ли Залужный в должности посла Украины в Великобритании, ведь именно президент имеет полномочия назначать и уволить послов.

При этом президент спросил в ответ: "сложилось впечатление, что я хотел его уволить?".

На что интервьюер напомнил, что Залужный обвиняет в частности президента в ошибках при планировании контрнаступления.

На это Владимир Зеленский заметил, что всем известен его ответ на эти вопросы, и он против того, чтобы начинать политические разборки среди войны.

"Я уважаю нашу армию и уважаю то, как она боролась на разных этапах войны против России все эти годы. Больше я ничего не могу сказать. Я не хочу вникать в эту историю. Меня это не особенно интересует", — подытожил Зеленский.

