Зеленский ответил Залужному, который обвинил его в провале контрнаступления Украины

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент Владимир Зеленский прокомментировал резонансное интервью бывшего главнокомандующего ВСУ, а ныне посла Украины в Великобритании Валерия Залужного. В нем экс-главком обвинил Зеленского в провале контрнаступления 2023 года из-за нехватки ресурсов со стороны политического руководства.
Зеленский ответил Залужному. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский в интервью AFP получил вопрос, означает ли интервью Залужного о начале его избирательной кампании. Президент указал, что, по его мнению, заявления Залужного "не хорошо" выглядели.
Также президента спросили о политических амбициях Залужного. По словам Зеленского, во время войны следует уделять время другим факторам.
На вопрос, был бы Залужный хорошим президентом Зеленский ответил, что "не знает". По его словам, в мирный период, во время войны и послевоенное время – это разная история.
Напомним, что в интервью с Associated Press Залужный впервые публично рассказал об обыске СБУ в 2022 году, возможных политических амбициях и разногласиях с президентом относительно стратегии контрнаступления. По его словам, операция 2023 года не достигла ожидаемых результатов из-за ограниченного обеспечения от Зеленского.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский возразил Залужному по поводу ситуации на войне в Украине.
Также "Комментарии" писали, что Залужный обвинил Зеленского в недостаточной подготовке к вторжению России.