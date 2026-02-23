Зеленский ответил Залужному, который обвинил его в провале контрнаступления Украины

Президент Владимир Зеленский прокомментировал резонансное интервью бывшего главнокомандующего ВСУ, а ныне посла Украины в Великобритании Валерия Залужного. В нем экс-главком обвинил Зеленского в провале контрнаступления 2023 года из-за нехватки ресурсов со стороны политического руководства.

Зеленский ответил Залужному. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в интервью AFP получил вопрос, означает ли интервью Залужного о начале его избирательной кампании. Президент указал, что, по его мнению, заявления Залужного "не хорошо" выглядели.

"Не рано все это? Я считаю просто, что сегодня обсуждать детали, о которых говорил Валерий Федорович, тоже очень некрасиво. Потому что никто из этого не выиграет. Все же речь идет о нашей армии, она сегодня воюет. И он, я считаю, не будет хорошо выглядеть, если говорить об этом и продолжать. Ну, сказал и сказал", — отреагировал Зеленский.

Также президента спросили о политических амбициях Залужного. По словам Зеленского, во время войны следует уделять время другим факторам.

"Я думаю, что если действительно он об этом думает (об участии в выборах), на мой взгляд, надо фокусироваться на других вещах. Мы должны достойно закончить войну. А уж люди точно отреагируют на все и всех, судя по тому, кто как жил это время", — пояснил Зеленский.

На вопрос, был бы Залужный хорошим президентом Зеленский ответил, что "не знает". По его словам, в мирный период, во время войны и послевоенное время – это разная история.

Напомним, что в интервью с Associated Press Залужный впервые публично рассказал об обыске СБУ в 2022 году, возможных политических амбициях и разногласиях с президентом относительно стратегии контрнаступления. По его словам, операция 2023 года не достигла ожидаемых результатов из-за ограниченного обеспечения от Зеленского.

