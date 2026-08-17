Сильная зависимость Украины от Европейского Союза очевидна. Однако нардепы убеждены, что сам президент Украины Владимир Зеленский зависим от решений европейских политиков и у него нет самостоятельности.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Об этом рассказал народный депутат Александр Куницкий.

"По моему мнению, он уже зашел так далеко в своих игрищах по отношению к иностранным партнерам, что он уже не может ничего самостоятельно решать, потому что за него все решают другие люди", — отметил политик.

Нардеп акцентировал, что все окружение Зеленского получило подозрения и именно подозрения в большой коррупции.

"И мы все понимаем, кто такой Вова на этих пленках, о которых так много говорят. И мы понимаем, что у него просто нет никакого другого выхода, кроме того, чтобы делать то, что говорят партнеры и продолжать эту войну, даже если он хочет ее остановить", — заметил парламентарий.

По его мнению, президент все же хочет мира "где-то там в глубине своей души", однако, предположил, что он просто не может это остановить.

Причина, как отметил народный депутат, не в отсутствии таких полномочий, а в страхе перед иностранными партнерами.

"Я считаю, что он и его окружение украли настолько много денег и так много на них есть материалов, которые иностранные партнеры могут распространить, что у него просто нет возможности, как говорится, сдать назад. И он идет только вперед и делает то, что ему говорят", — отметил политик.

Относительно возможных обещаний определенных личных гарантий или откровенного шантажа Зеленского со стороны европейских партнеров, Куницкий отметил, что не считает, что у Зеленского есть шанс поехать жить в Лондон или какой-то другой город, или страну за рубежом.

"Единственный шанс, который, по моему мнению, у него есть — это сделать из Украины какое-нибудь королевство, в котором он останется на долгие годы", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какого решения президента Зеленского ждет Украина по версии искусственного интеллекта.