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Кречмаровская Наталия
Сильная зависимость Украины от Европейского Союза очевидна. Однако нардепы убеждены, что сам президент Украины Владимир Зеленский зависим от решений европейских политиков и у него нет самостоятельности.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Об этом рассказал народный депутат Александр Куницкий.
Нардеп акцентировал, что все окружение Зеленского получило подозрения и именно подозрения в большой коррупции.
По его мнению, президент все же хочет мира "где-то там в глубине своей души", однако, предположил, что он просто не может это остановить.
Причина, как отметил народный депутат, не в отсутствии таких полномочий, а в страхе перед иностранными партнерами.
Относительно возможных обещаний определенных личных гарантий или откровенного шантажа Зеленского со стороны европейских партнеров, Куницкий отметил, что не считает, что у Зеленского есть шанс поехать жить в Лондон или какой-то другой город, или страну за рубежом.
Напомним: портал "Комментарии" писал, какого решения президента Зеленского ждет Украина по версии искусственного интеллекта.