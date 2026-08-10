Зеленский уже четвертый: как изменилось доверие украинцев к президенту

Уровень доверия украинцев к Владимиру Зеленскому остается выше недоверия, однако позиции президента в рейтинге заметно ухудшились. По новым данным Киевского международного института социологии (КМИС), Зеленский оказался только на четвёртом месте среди политиков и публичных деятелей.

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

По данным КМИС, лидером рейтинга доверия среди украинцев стал посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Ему доверяют 66% опрошенных, в то время как 24% выражают недоверие. Баланс доверия составляет +42%.

На втором месте оказался бывший глава Минобороны Михаил Федоров с 63% доверия и 16% недоверия. Третью позицию занял руководитель Офиса президента Кирилл Буданов: 61% украинцев ему доверяют, 22% – нет. Баланс доверия и недоверия составляет +46% и +39% соответственно.

Президенту Зеленскому доверяют 56% респондентов, не доверяют – 38%. Таким образом, баланс доверия составляет +18%. По сравнению с предварительным опросом КМИС показатели главы государства ухудшились. В июне Зеленскому доверяли 61% опрошенных, а не доверяли 34%. Тогда баланс составил +27%. Таким образом, за короткий период во время которого произошло изменение Кабмина и увольнение Михаила Федорова доля доверяющих президенту уменьшилась на 5 процентных пунктов, а недоверие выросло на 4 пункта.

Рейтинг доверия политиков и деятелей Опрос КМИС

После первой четверки в рейтинге расположились мэр Харькова Игорь Терехов, которому доверяют 47% и командир 3-го армейского корпуса Андрей Белецкий с показателем 37%. В то же время, значительная часть респондентов отметила, что не знает этих политиков или публичных деятелей.

Худший баланс в рейтинге доверия имеет Петр Порошенко: ему доверяют 20% украинцев, в то время как 76% выражают недоверие. Его баланс составляет –56%.

Ранее портал "Комментарии" писали, что опрос КМИС показал, когда украинцы ждут окончания войны в Украине.