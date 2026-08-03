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Зеленський у паніці через нульові рейтинги: розкрито шокуочий задум Банкової з виборами

Борислав Береза заявив, що отримав від джерел в Офісі президента інформацію про можливі кадрові зміни, закриті соцопитування та політичні плани влади

3 серпня 2026, 18:05
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Клименко Елена

Колишній народний депутат Борислав Береза заявив, що отримав від своїх джерел в Офісі президента інформацію про можливі кадрові зміни, результати внутрішніх соціологічних досліджень та подальші політичні плани влади.  

Зеленський у паніці через нульові рейтинги: розкрито шокуочий задум Банкової з виборами

Фото: з відкритих джерел

За словами Берези, президент Володимир Зеленський нібито вже визначився з майбутнім Михайла Федорова.

"Михайла Федорова Зеленський повертати не буде. Рішення прийнято остаточно", – заявив Береза.

Водночас, за його словами, для Федорова можуть знайти іншу посаду в уряді.

"Міністерство оборони Федорову не повернуть, але запропонують декілька позицій. Дещо може йому сподобатися, як, наприклад, заступником Драпатого або віцепрем'єром", – сказав екснардеп.

Також Береза стверджує, що влада розглядає нове місце роботи для колишнього головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Є два місця, куди його планують відправити. Перше – Сухопутна академія у Львові. Друге – Служба зовнішньої розвідки", – заявив він. 

Окрему увагу Береза приділив політичній ситуації та можливості проведення виборів. За його словами, внутрішні соціологічні дослідження нібито свідчать про складну ситуацію для чинної влади.

"В Офісі президента отримали найновіші соцопитування. І там для Зеленського ситуація вкрай жахлива. Перше – виборів найближчим часом не планується", – стверджує Береза. 

Він також припустив, що найближчим часом влада може активніше акцентувати увагу на питаннях безпеки.

"Для того, щоб підняти підтримку і довіру до президента, почнуть лякати. Поки почали актуалізувати Білорусь", – заявив він.  

Портал "Коментарі" вже писав, що призначення Джея Клейтона на посаду директора Національної розвідки США не означає автоматичної зміни політики Вашингтона щодо України. Однак саме від нього значною мірою залежатиме, яку аналітичну інформацію отримуватиме президент Дональд Трамп перед ухваленням ключових рішень. Таку оцінку дав генерал-майор запасу СБУ, директор Агентства реформування сектору безпеки Віктор Ягун.

 



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=6evbsf_oJuM&t=3s
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