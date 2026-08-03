logo

BTC/USD

63707

ETH/USD

1864.35

USD/UAH

44.79

EUR/UAH

51.64

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2026 Зеленский в панике из-за нулевых рейтингов: раскрыт шокирующий замысел Банковой с выборами
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский в панике из-за нулевых рейтингов: раскрыт шокирующий замысел Банковой с выборами

Борислав Береза заявил, что получил от источников в Офисе президента информацию о возможных кадровых изменениях, закрытых соцопросе и политических планах власти

3 августа 2026, 18:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Бывший народный депутат Борислав Береза заявил, что получил от своих источников в Офисе президента информацию о возможных кадровых изменениях, результатах внутренних социологических исследований и последующих политических планах власти.

Зеленский в панике из-за нулевых рейтингов: раскрыт шокирующий замысел Банковой с выборами

Фото: из открытых источников

По словам Березы, президент Владимир Зеленский вроде бы уже определился с будущим Михаила Федорова.

"Михаила Федорова Зеленский возвращать не будет. Решение принято окончательно", – заявил Береза.

В то же время, по его словам, для Федорова могут найти другую должность в правительстве.

"Министерство обороны Федорову не вернут, но предложат несколько позиций. Кое-что может ему понравиться, как, например, заместителем Драпатого или вице-премьером", – сказал экснардеп.

Также Береза утверждает, что власти рассматривают новое место работы для бывшего главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

"Есть два места, куда его планируют отправить. Первое – Сухопутная академия во Львове. Второе – Служба внешней разведки", – заявил он.

Особое внимание Береза уделил политической ситуации и возможности проведения выборов. По его словам, внутренние социологические исследования якобы свидетельствуют о сложной ситуации для действующей власти.

"В Офисе президента получили новейшие соцопросы. И там для Зеленского ситуация крайне ужасающая. Первое – выборов в ближайшее время не планируется", – утверждает Береза.

Он также предположил, что в ближайшее время власти могут более активно акцентировать внимание на вопросах безопасности.

"Для того чтобы поднять поддержку и доверие к президенту, начнут пугать. Пока начали актуализировать Беларусь", – заявил он.

Портал "Комментарии" уже писал , что назначение Джея Клейтона на должность директора Национальной разведки США не означает автоматического изменения политики Вашингтона в отношении Украины. Однако именно от него будет в значительной степени зависеть, какую аналитическую информацию будет получать президент Дональд Трамп перед принятием ключевых решений. Такую оценку дал генерал-майор запаса СБУ, директор Агентства по реформированию сектора безопасности Виктор Ягун.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6evbsf_oJuM&t=3s
Теги:

Новости

Все новости