Зеленський терміново вирушив на Кіпр: на Україну чекають три доленосні рішення

Президент України Володимир Зеленський особисто долучиться до неформального засідання Європейської ради, яке стартує 23 квітня на Кіпрі. Спочатку передбачалося, що глава держави братиме участь у форматі відеозв’язку, однак згодом його присутність була підтверджена безпосередньо. Про це повідомив президент Європейської ради Антоніу Кошта.

За словами Кошти, лідери Євросоюзу із задоволенням зустрінуть Зеленського особисто у "важливий для Європи момент", що підкреслює значення нинішніх перемовин. Саме він наголосив на символічності та політичній вагомості участі українського президента у зустрічі.

Захід проходить у межах головування Кіпру в Раді Європейського Союзу та охоплює два міста — Нікосію та Айя-Напу. Участь у ньому беруть лідери 27 країн-членів ЄС, які обговорюють ключові стратегічні питання для майбутнього Європи.

Однією з головних тем стане війна Росії проти України. Очікується, що Володимир Зеленський виступить перед учасниками вечірньої робочої вечері 23 квітня. Під час виступу планується обговорення ситуації на фронті, а також подальших кроків щодо посилення військової та фінансової підтримки України з боку партнерів.

Окрім українського питання, лідери ЄС розглянуть ширші геополітичні виклики, зокрема загострення ситуації на Близькому Сході та напруженість навколо Ірану. Окрему увагу приділять довгостроковому фінансовому плануванню Союзу — підготовці багаторічного бюджету ЄС на 2028–2034 роки.

Також президент України раніше заявляв про готовність до відновлення переговорного процесу у тристоронньому форматі та підкреслював відкритість України до діалогу на будь-яких міжнародних майданчиках, окрім території Росії та Білорусі.

"Коментарі" вже писали, що у четвер, 23 квітня, російські сили атакували безпілотниками цивільну транспортну інфраструктуру на території Житомирської області. Унаслідок удару загинула жінка. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Бунечко у своєму телеграм-каналі.